بوتين يجبر الغرب على الدفع بالروبل مقابل الغاز.. ما تداعيات ذلك؟

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أعلنت ألمانيا بدء عمليات بناء أول محطة عائمة للغاز الطبيعي المسال، الخميس، في مدينة فيلهيمسهافن، التي تقع في ولاية ساكسونيا، في شمال غرب ألمانيا، وتعد هذه الخطوة من أولى الخطوات الألمانية للتحرر من الغاز الروسي في ظل حرب الكرملين على أوكرانيا.

وتحاول ألمانيا أن تسرع عملية إنشاء المحطة من أجل استيراد الغاز المسال من دول مختلفة من ضمنها أمريكا.

وقال نائب المستشار الألماني ووزير الاقتصاد، روبيرت هابيك خلال حضوره بدء عمليات الإنشاء في المحطة على متن سفينة: "لدينا فرصة جيدة لعمل ما هو مستحيل في العادة بالنسبة لألمانيا، وهو بناء محطة للغاز المسال في غضون 10 أشهر، وأن نوصلها بخط إمداد الغاز الألماني".

وعانت ألمانيا من ضغط شديد من جانب أوكرانيا، وغيرها من دول أوروبا، من أجل تحرير نفسها من إمدادات الطاقة الروسية منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 23 فبراير/شباط.

ودعا هابيك الشهر الماضي لإجراءات غر مسبوقة لتقليص اعتماد ألمانيا على الغاز الروسي ومكافحة ما يصفه الساسة الألمان بـ"الابتزاز الروسي عبر الطاقة".

وأكد هابيك أن الاستقلال عن إمدادات الطاقة الروسية أولوية بالنسبة لألمانيا، حتى لو كان ذلك يعني الدفع نحو حلول بديلة اعتُبرت سابقا "غير واقعية"، وأضاف قائلا إن الدولة الأكبر اقتصادا في أوروبا قللت حصتها من واردات الطاقة الروسية من 35% إلى 12% على صعيد النفط، ومن 50% إلى 8% على صعيد الفحم، ومن 55% إلى 35% على صعيد الغاز.