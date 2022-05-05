إيلون ماسك يثير جدلا بعد نشره رسمًا كاريكاتيريًا.. ماذا قصد؟

من "الخزنة".. شاهد ما قاله إيلون ماسك لـCNN عن الإنترنت قبل 21 عامًا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – علق الأمير السعودي الوليد بن طلال على استحواذ رجل الأعمال، إيلون ماسك، على موقع تويتر، الخميس، معربا عن ثقته بأن الثاني سينجح في تطوير الموقع وسيكون "قائدا ممتازا".

وقال الوليد بن طلال ردا على سجال سابق مع ماسك: "من العظيم التواصل معك صديقي الجديد إيلون ماسك"، حسب قوله.

وأردف رجل الأعمال السعودي البارز قائلا: "أثق بأنك ستكون قائدا مميزا لتويتر وستدفع وستحقق أكبر تطور ممكن لمقوماته العظيمة"، حسب تعبيره.

وتابع الأمير السعودي قائلا في التغريدة نفسها: "شركة المملكة القابضة وأنا نتطلع لتشغيل المليار والـ900 مليون دولار الخاصة بنا في "تويتر" الجديد وبأن ننضم لك في هذه الرحلة الممتعة".

@elonmusk @Twitter @Kingdom_KHC Great to connect with you my "new" friend @elonmusk🤝🏻 I believe you will be an excellent leader for @Twitter to propel & maximise its great potential @Kingdom_KHC & I look forward to roll our ~$1.9bn in the “new” @Twitter and join you on this exciting journey

وجاءت تغريدة الوليد بن طلال ردا على سجال حدث قبل استحواذ مسك على تويتر، حينها أعرب الأمير السعودي عن عدم موافقته على استحواذ رجل الأعمال على المنصة بالمبلغ الذي كان قد عرضه حينها.

وأجاب رجل الأعمال الذي يملك شركة "تسلا" أيضا حينها قائلا: "مثير للاهتمام: لدي سؤالان لو سمحت لي: كم تبلغ ملكية المملكة من تويتر بشكل مباشر وغير مباشر؟ وما هي وجهة نظر المملكة إواء حرية الصحافة؟"، حسب قوله.