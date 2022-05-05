بعد سجال بين الأمير السعودي ورجل الأعمال.. الوليد بن طلال يعلق على استحواذ إيلون ماسك على تويتر

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – علق الأمير السعودي الوليد بن طلال على استحواذ رجل الأعمال، إيلون ماسك، على موقع تويتر، الخميس، معربا عن ثقته بأن الثاني سينجح في تطوير الموقع وسيكون "قائدا ممتازا".

وقال الوليد بن طلال ردا على سجال سابق مع ماسك: "من العظيم التواصل معك صديقي الجديد إيلون ماسك"، حسب قوله.

وأردف رجل الأعمال السعودي البارز قائلا: "أثق بأنك ستكون قائدا مميزا لتويتر وستدفع وستحقق أكبر تطور ممكن لمقوماته العظيمة"، حسب تعبيره.

وتابع الأمير السعودي قائلا في التغريدة نفسها: "شركة المملكة القابضة وأنا نتطلع لتشغيل المليار والـ900 مليون دولار الخاصة بنا في "تويتر" الجديد وبأن ننضم لك في هذه الرحلة الممتعة".

وجاءت تغريدة الوليد بن طلال ردا على سجال حدث قبل استحواذ مسك على تويتر، حينها أعرب الأمير السعودي عن عدم موافقته على استحواذ رجل الأعمال على المنصة بالمبلغ الذي كان قد عرضه حينها.

وأجاب رجل الأعمال الذي يملك شركة "تسلا" أيضا حينها قائلا: "مثير للاهتمام: لدي سؤالان لو سمحت لي: كم تبلغ ملكية المملكة من تويتر بشكل مباشر وغير مباشر؟ وما هي وجهة نظر المملكة إواء حرية الصحافة؟"، حسب قوله.

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