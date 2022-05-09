دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- انتقد الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، مشروع القانون الأمريكي "نوبك" NOPEC، الذي يستهدف الدول المصدرة للنفط، في ظل استمرار رفض مجموعة "أوبك بلس" زيادة إنتاج النفط رغم ارتفاع الأسعار.

وكانت لجنة قضائية بمجلس الشيوخ الأمريكي، قد أقرت الأسبوع الماضي، مشروع قانون "نوبك"، وما زال مشروع القانون يحتاج أن يقره مجلسا الشيوخ والنواب (الكونغرس) ثم يوقعه الرئيس جو بايدن. ويسمح التشريع لوزارة العدل الأمريكية برفع دعاوى قضائية ضد الدول المصدرة للنفط وتطبيق قوانين مكافحة الاحتكار.

وقال خلفان، عبر حسابه على تويتر: "إذا أصدرت أمريكا قانونا برفع الحصانة عن أموال الدول المنتجة للنفط لرفضها زيادة الإنتاج... فإن تلك حماقة ما بعدها حماقة"، مضيفا: "قانون معاقبة الدول المنتجة للنفط التي لا ترفع إنتاجها النفطي كما ترغب أمريكا قانون بلطجة".

وتابع خلفان بالقول، في تغريدة أخرى، إنه "كلما أتى زمن قلنا لعل وعسى يطلع رئيس أمريكي عاقل بعد كلينتون.. نتفاجأ برئيس أجن من اللي قبله"، على حد تعبيره.