"القابضة" الإماراتية تعلن عقد شراكة استثمارية مع اليونان

دبي، الإمارات العربية المتحدة -- أعلنت "القابضة"، وهي شركة استثمارية قابضة في إمارة أبوظبي، توقيع اتفاقية شراكة استثمارية مع بنك التنمية الهيليني، وهو بنك التنمية الوطني اليوناني، ومع بنك التنمية الهيليني للاستثمارات، وهو الصندوق السيادي للتمويلات الاستثمارية في اليونان، لتمويل استثمارات بقيمة 4 مليارات يورو في قطاعات مختلفة باليونان.

وحضر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلّحة بالإمارات العربيّة المتّحدة، ورئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، توقيع الاتفاقيّة في إمارة أبوظبي، الاثنين.

وستستثمر الأطراف الثلاثة بشكل مستقل ومشترك في القطاعات المستهدفة، بما في ذلك قطاع الطاقة المتجدّدة والبنية التّحتية والزراعة والتكنولوجيا والصّحة وعلوم الحياة، إلى جانب قطاعات اقتصادية أخرى، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية.

وقال محمد حسن السويدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لِـ"القابضة": "شهدت الأعوام الأخيرة بناء علاقات ثنائية مميّزة بين دولة الإمارات واليونان، وخاصّة في مجالات التّجارة والتّنمية الاقتصادية".

وقالت أثينا تشاتزيبيترو، رئيسة مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في بنك التنمية الهيليني: "سيساهم تعميق العلاقات الاقتصادية بين بلدينا في إنشاء ممرّ تجاري راسخ بين منطقتي البحر الأبيض المتوسط ​​والشرق الأوسط، الأمر الذي سيرتقي بدوره بمستوى العلاقات التجارية الثنائيّة وسيفتح آفاقًا جديدة للاستثمار في اليونان".

ويشار إلى أن القيمة الإجماليّة للتجارة غير النفطية بين الإمارات واليونان بلغت قرابة 2.1 مليار درهم (544 مليون دولار) في عام 2021، وذلك بنسبة نمو 67% مقارنة بعام 2020.