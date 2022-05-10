إيلون ماسك يؤكد عزمه إلغاء حظر حساب ترامب على تويتر

مجلس الإشراف على محتوى فيسبوك: قرار تعليق حساب ترامب لأجل غير مسمى "غير مناسب"

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال إيلون ماسك، الذي سيصبح قريبًا مالك موقع تويتر، الثلاثاء، إنه سيعيد حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، المحظور على المنصة.

تمثل تصريحات ماسك في مؤتمر للسيارات أول اعتراف علني له بما كان متوقعًا على نطاق واسع منذ أن أعلن ماسك عن خطط لشراء عملاق وسائل التواصل الاجتماعي مقابل 44 مليار دولار.

ووصف ماسك قرار تويتر بحظر ترامب في يناير/ كانون الثاني 2020 بأنه "قرار سيئ أخلاقيا" و "أحمق في أقصى الحدود".

وقال ماسك: "أعتقد أنه لم يكن من الصواب حظر دونالد ترامب ، أعتقد أن هذا كان خطأ".

وأضاف: "سأقوم بإلغاء الحظر الدائم. سأقول إنني لا أملك تويتر بعد، لذا فهذا ليس شيئًا سيحدث بالتأكيد، لأن ماذا لو لم يكن لدي تويتر؟ لكن رأيي، و جاك دورسي، أريد أن أكون واضحًا، أشارك هذا الرأي، هو أنه لا ينبغي أن يكون لدينا الحظر".

في وقت سابق، قال ترامب إنه لن يعود إلى تويتر حتى إذا استعاد حسابه، وبدلاً من ذلك أخذ يروج لمشروعه الخاص على وسائل التواصل الاجتماعي، وهي منصة "Truth Social"، التي لم تخرج للنور بعد.