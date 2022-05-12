انهيار بيتكوين يسحق أسهم أكبر شركة عملات مشفرة في أمريكا

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أصاب انهيار سعر عملة بيتكوين المشفرة شركة Coinbase إصابة بالغة، فقد أعلنت شركة الوساطة في مجال العملات المشفرة عن خسارة في الربع الأول، إذ انخفضت الإيرادات بنسبة 27٪ عن العام الماضي، مخالفة بذلك توقعات "وول ستريت". وانخفضت أسهم "كوين بيس" بأكثر من 25٪، يوم الأربعاء، ووصلت إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.

انخفض سهم "كوين بيس" الآن بأكثر من 75٪ هذا العام ويتم تداوله بنسبة 85٪ أقل من أعلى سعر له على الإطلاق منذ نوفمبر. فقدت الأسهم أكثر من نصف قيمتها في الأسبوع الماضي وحده.

يتزامن الانخفاض في أسهم الشركة مع الانخفاض الهائل في قيمة بيتكوين وإيثريوم والعملات المشفرة الأخرى خلال الأشهر القليلة الماضية. قالت "كوين بيس" في تقرير أرباحها إن حوالي 48٪ من إيرادات معاملاتها جاءت من البيتكوين والإيثريوم في هذا الربع.

انخفضت أسعار بيتكوين إلى ما دون 30 ألف دولار، الأربعاء، بعد تقرير مؤشر أسعار المستهلك عن التضخم.

نتيجة للتقلب، أبلغت "كوين بيس" عن انخفاض حاد في عدد المستخدمين وحجم التداول والأصول من الربع الرابع. وقالت في خطاب إلى المساهمين: "استمر الربع الأول من عام 2022 في اتجاه انخفاض أسعار الأصول المشفرة والتقلبات التي بدأت في أواخر عام 2021". لكن الشركة أضافت أنها تظل "متحمسة أكثر من أي وقت مضى بشأن مستقبل العملات المشفرة."

ومع ذلك، بدا أن المستثمرين قلقون من لغة جديدة في تقرير أرباح "كوين بيس" لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات الذي حذرت فيه من مخاطر الإفلاس.

وقالت الشركة إنه "في حالة الإفلاس، فإن الأصول المشفرة التي نحتفظ بها نيابة عن عملائنا يمكن أن تخضع لإجراءات الإفلاس ويمكن معاملة هؤلاء العملاء على أنهم دائنون بشكل عام غير مضمونين."

قد يعني ذلك أن العملاء لن يكونوا قادرين على الوصول إلى الأموال إذا أعلنت "كوين بيس" إفلاسها.

لكن الرئيس التنفيذي للشركة برايان أرمسترونغ حاول طمأنة العملاء وتوضيح أي ارتباك حول حديث الإفلاس. في سلسلة تغريدات في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء، كتب أرمسترونغ أن "أموالك آمنة في كوين بيس تمامًا كما كانت دائمًا"، وأضاف "ليس لدينا خطر الإفلاس".

كتب أرمسترونغ أن الشركة كانت مطالبة بتضمين لغة التحذير من الإفلاس بسبب "الكشف المطلوب حديثًا للشركات العامة التي تمتلك أصول تشفير لأطراف ثالثة" نتيجة لقواعد هيئة الأوراق المالية والبورصات.

يمكن القول إن "كوين بيس" هي شركة العملات الرقمية الأكثر شهرة. لقد أثارت الكثير من الاهتمام في وقت سابق من هذا العام عبر إعلان Super Bowl غريب لا يحتوي على أكثر من رمز QR يتحرك حول الشاشة لمدة 60 ثانية.

قالت "كوين بيس" في تقرير أرباحها إن الإعلان "أدى إلى تحسينات كبيرة في الوعي بعلامتنا التجارية والأفضلية والتفكير في الشراء".

كانت "كوين بيس" مشغولة أيضًا بإضافة عملات مشفرة أخرى إلى منصتها، مثل كاردانو. كما أطلقت أيضًا سوقًا للرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs)، وهي أصول رقمية أصبحت شائعة بشكل متزايد في عالم الفن والمقتنيات. ومع ذلك، لم يكن أي من هذا كافياً لوقف الانزلاق الهائل للسهم.

تم طرح الشركة للاكتتاب العام الماضي من خلال إدراج مباشر لأسهمها في بورصة ناسداك وبلغت قيمتها على الفور ما يقرب من 100 مليار دولار. تحوم القيمة السوقية لـ "كوين بيس" الآن حول 15 مليار دولار.