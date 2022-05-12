واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- هاجم السيناتور الديمقراطي تيم كين، الخميس، سياسات إدارة الرئيس جو بايدن في أزمة ارتفاع أسعار النفط، ومطالبة المملكة العربية السعودية بزيادة الإنتاج، في الوقت الذي لا تريد فيه الولايات المتحدة زيادة إنتاجها من النفط، على حد تعبيره.

وانتقد كين قرار إدارة بايدن بإلغاء عقود تنقيب عن النفط والغاز في خليج المكسيك وألاسكا لأسباب بيئية، وعدم استخدام القوانين والتشريعات المتاحة لدفع شركات الطاقة الأمريكية إلى إنتاج المزيد من النفط، معتبرا أن إدارة بايدن ترسل " رسائل مختلطة"، في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة لمساعدة أوروبا في القضاء على اعتمادها على الطاقة الروسية.

وقال كين في جلسة استماع للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ: "أفهم أن سبب الإلغاء المعلن كان لمخاوف بشأن المناخ، هذا هو السبب". وأضاف: "لكن يصدمني إذا كنا أكبر منتج للطاقة في العالم، ونعلم أنه في المرحلة الانتقالية على الأقل، يحتاج حلفاؤنا الأوروبيون إلى الطاقة من مصادر أخرى غير روسيا، وأننا نذهب إلى السعودية ونقول (من فضلكم، أنتجوا المزيد الطاقة) بينما نحن لا نرغب في زيادة الإنتاج بأنفسنا، لا أفهم ذلك".

وتابع كين بالقول إنه لا يبدو أن إدارة بايدن لديها "استراتيجية متماسكة" عندما يتعلق الأمر بمحاولة استبدال الطاقة الروسية. وتساءل عما إذا كان القرار قد تمت مناقشته بين الوكالات، مضيفًا أنه يشعر "أن هناك نوعًا من مشكلة اليد اليسرى- اليد اليمنى، وجزء من الإدارة يشعر بالقلق حقًا، كما ينبغي أن يكون، بشأن المناخ، وجزء آخر من الإدارة يشعر بالقلق حقًا بشأن محاولة دعم الحلفاء الأوروبيين في مجال الطاقة، لكنني لا أرى تنسيقًا ذا معنى".