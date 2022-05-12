أمين عام أوبك لـCNN في الذكرى الـ60 للمنظمة: التعافي الاقتصادي لا يزال ضعيفاً

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—استقبل سلطان عُمان، هيثم بن طارق، وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف في مسقط، الأربعاء.

السلطان هيثم بن طارق يلتقي بوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في مسقط ، عُمان في 11 مايو، وأبلغ وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي لافروف أن مسقط ملتزمة باتفاقيات إنتاج أوبك +. , plain_text Credit: omannewsagency

كما والتقى لافروف بوزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي، الذي قال بمؤتمر صحفي مشترك: "ناقشنا مع الجانب الروسي العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك كما تطرقنا لعدد من القضايا الإقليمية والدولية"، مُشيرًا إلى أنّ سلطنة عُمان وروسيا ستوقعان قريبًا على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي واتفاقية الإعفاء المشترك من التأشيرة لمواطني البلدين.

وأكد البوسعيدي على ان سلطنة عُمان ملتزمة تمامًا بمنظومة الأمم المتحدة ونقف مع قواعد القانون الدولي والاتفاقيات القائمة مع مجموعة أوبك بلس، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء العُمانية الرسمية.

ولفت الوزير العماني إلى أن "سلطنة عُمان تتابع باهتمام بالغ الأوضاع في أوكرانيا وتدعو كل الأطراف إلى ضبط النفس وحلّ الخلافات بشكل سلمي من أجل تفادي تفاقم الوضع".