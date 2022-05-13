إيلون ماسك يقول إن صفقة "تويتر" معلّقة مؤقتًا بسبب الحسابات الوهمية

إيلون ماسك يثير جدلا بعد نشره رسمًا كاريكاتيريًا.. ماذا قصد؟

لندن، المملكة المتحدة (CNN) -- قال إيلون ماسك إنه يعلّق محاولته للاستحواذ على تويتر، بعد أسابيع من الموافقة على جعل الشركة خاصة في صفقة قيمتها 44 مليار دولار.

وكتب ماسك على تويتر يوم الجمعة: "صفقة تويتر معلّقة مؤقتًا في انتظار تفاصيل حول أن الحسابات غير المرغوب فيها / الوهمية تمثل بالفعل أقل من 5٪ من المستخدمين".

دفعت تلك الأخبار أسهم تويتر إلى الانخفاض بأكثر من 20٪ في تداول ما قبل السوق.

وفي تغريدته، ربط ماسك كلامه بتقرير لرويترز قال إن تويتر كشف يوم الإثنين أن الحسابات الوهمية أو غير المرغوب فيها تمثل أقل من 5٪ من المستخدمين النشطين يوميًا الذين يمكن تحقيق الدخل منهم على تويتر خلال الربع الأول.

قدّم ماسك تفاصيل قليلة حول خططه لشركة التواصل الاجتماعي، على الرغم من أنه تحدث كثيرًا عن حسابات الروبوت التي روجت لمحتوى غير مرغوب فيه. ويقول أيضًا إن الشركة كانت سريعة جدًا في إزالة الحسابات التي تنتهك قواعد الإشراف على المحتوى.

حتى في الوقت الذي عمل فيه ماسك على تأمين التمويل لعملية الاستحواذ، كانت التكهنات حول ما إذا كانت الصفقة ستتم منذ أن وافق مجلس إدارة تويتر على العرض في 26 أبريل.

يوم الثلاثاء، تصدّر ماسك عناوين الصحف بقوله إنه سيسمح للرئيس السابق دونالد ترامب بالعودة إلى تويتر بمجرد اكتمال عملية الاستحواذ. تمت إزالة حساب ترامب نهائيًا بعد هجوم أتباعه على مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير 2021.

شكوك منذ البداية

حتى عندما عمل ماسك على تأمين التمويل لعملية الاستحواذ، فإن الشكوك حول ما إذا كانت الصفقة ستتم تحوم منذ أن وافق مجلس إدارة تويتر على العرض في 26 أبريل.

قال ماسك إنه سيشتري تويتر مقابل 54.20 دولارًا للسهم. لكن سهم الشركة لم يقترب أبدًا من هذا السعر، حيث ظل يحوم دون 50 دولارًا لأسابيع. كانت هذه علامة على أن المستثمرين كانوا متشككين في أن ماسك سيفي في النهاية بعرضه.

لم يكن محللو وول ستريت مقتنعين بقدرة ماسك على شراء تويتر أيضًا - على الأقل ليس عند 54.20 دولارًا للسهم. كان السعر المستهدف المتفق عليه أقل من 52 دولارًا.

كان جزء من المشكلة هو ارتباط تويتر بمصير تسلا. كان ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، يخطط للاقتراض مقابل جزء من حصته في تسلا لتمويل الصفقة، لكن سهم تسلا كان ينخفض ​​بسرعة إلى جانب معظم الأسهم الأخرى هذا العام.

كما أدى بيع ماسك لعدد كبير من أسهم تسلا للمساعدة في تمويل صفقته إلى الضغط على أسهم شركة صناعة السيارات. بعد أن التزم بالفعل بجزء كبير من أسهم تسلا الخاصة به في مكان آخر، لم يترك له ذلك الكثير من الدعم إذا احتاج إلى جمع المزيد من الأموال لإكمال الاستحواذ على تويتر.

ارتفع سهم تسلا بنسبة 6٪ في تداول ما قبل السوق يوم الجمعة.