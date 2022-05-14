دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت شركة اتصالات الإماراتية (e&)، استحواذها على قرابة 2.766 مليون سهم في مجموعة فودافون، التي تمثل 9.8% من رأس مال الشركة (باستثناء أسهم الخزينة) بتكلفة شراء تقارب 4.4 مليار دولار أمريكي، لتصبح أكبر صفقة بقطاع الاتصالات، وأولى مفاجآت عام 2022.

ورأى مسؤول مصري سابق أن الهدف من الصفقة تعظيم عوائد استثمارات مجموعة اتصالات، وفي الوقت نفسه استغلال تراجع سهم فودافون لمستوى مغري.

وقالت شركة e&- مجموعة اتصالات سابقا، إن الاستثمار في شركة فودافون بأنه يأتي بهدف الاستفادة من خبرات الشركة العالمية في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، وخطوة فعالة للاستفادة من ميزانيتها العمومية القوية بتقييم جاذب وفوائد كبيرة لتنويع العملات، حسب بيان رسمي لسوق أبو ظبي للأوراق المالية.

وقال مسؤول فى مجموعة e&، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، إنه رغم أن مجموعة e& أصبحت أكبر مساهم فى مجموعة فودافون العالمية، إلا أنه لن يوجد تأثير للمنافسة بين الشركتين فى الأسواق التي يستثمرون بها، موضحا أنها حصة استثمارية ليس لها علاقة بالإدارة.

وترى مجموعة e&، أن الاستثمار بمجموعة فودافون فرصة هامة لتحقيق القيمة مستقبلاً من خلال مكاسب رأس المال وتوزيعات الأرباح المحتملة. وقد يؤدي هذا الاستثمار أيضًا إلى عقد شراكات تجارية محتملة في مجالات البحث والتطوير والتطبيقات التكنولوجية والمشتريات، حسب المجموعة.

وقال الدكتور عمرو بدوي، الرئيس التنفيذي الأسبق لجهاز تنظيم الاتصالات فى مصر، إن قرار استحواذ مجموعة e& على حصة 9.8% من شركة فودافون العالمية، هو قرار استثماري بالدرجة الأولى، لاسيما مع إعلان الشركة الإماراتية أنها لا تطمح في الحصول على كرسي بمجلس الإدارة، مضيفًا أن المجموعة الإماراتية تستهدف تحقيق أرباح كبيرة من عائد استثمار فوائضها المالية.

وفي الوقت نفسه استغلال انخفاض سعر سهم فودافون العالمية لأكثر من النصف منذ 4 سنوات، وما يقرب من 30% في عام 2021، إلا أن هناك توقعات بنمو سعر السهم، وبالتالي تحقيق عائد إضافي على الاستثمار بالشركة، وفقا لبدوي.

سبق أن أعلنت مجموعة e&، الشهر الماضي، تفاوضها مع شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" السعودية، لزيادة حصتها في موبايلي إلى 50%، إضافة إلى سهم واحد من خلال عرض جزئي خاضع لشروط مسبقة، وذلك تبعًا للائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن هيئة السوق المالية السعودية.

وأضاف "بدوي"، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أنه بجانب تحقيق عائد من الاستثمار سوف تستفيد مجموعة e& من التعاون مع شركة فودافون العالمية، خاصة في الأسواق التى لا يوجد بينهما منافسة بها، مستدلا على حديثه بالبيان الرسمي لمجموعة e&، الذي أكد على أن هذا الاستثمار يهدف إلى عقد شراكات تجارية محتملة.

وفي بيانها الرسمي، أكدت مجموعة e&، أنها تدعم بشكل كامل مجلس إدارة مجموعة فودافون وفريق الإدارة الحالي واستراتيجية الأعمال الحالية التي تم الإعلان عنها في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، كما أن e& لا تسعى إلى تمثيل في مجلس الإدارة، وهي على ثقة تامة من قدرة الشركة على تحقيق القيمة من نشاطها التجاري الحالي والمعاملات الاستراتيجية الأخرى المحتملة.

كما أكدت أنها لا تسعى إلى فرض السيطرة أو التأثير على مجلس إدارة شركة فودافون أو فريق الإدارة، وليس لدى e& أي نية لتقديم عرض لمجموعة فودافون.