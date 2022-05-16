هكذا يجب أن تصيغ سيرتك الذاتية لتحصل على الوظيفة المرجوة

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- سيرتك الذاتية يمكن أن تكون الانطباع الأول الذي تتركه لدى صاحب العمل المحتمل، لذلك يجب أن تقدم أفضل ما لديك عند صياغتها.

قالت ديبرا ويتمان، كاتبة سير ذاتية معتمدة ومدربة مهنية إنه يجب عليك أن "تنظر إلى ذلك كأداة تسويقية لنفسك"، مضيفة أنه "يجب أن تسأل نفسك كيف تريد أن ينظر العالم لك".

إليك ما يجب أن يكون جزءًا من سيرتك الذاتية وما لا يجب أن يكون:

لا تكن مبهرجا أكثر من اللازم

تعتبر مقدمة السيرة الذاتية الأكثر قيمة، لذلك تأكد من أن مسؤولي ومديري التوظيف يمكنهم بسهولة العثور على ما يحتاجون إليه.

قالت ستايسي هالر، مدربة البحث عن عمل، إن "السيرة الذاتية الإبداعية قد لا تكون لصالحك. عليك جذب انتباه شخص ما خلال 6 ثوانٍ، كما يجب أن يعرف القائمون على التوظيف أين ينظرون للحصول على المعلومات".

نصحت هالر بتضمين الاسم والمدينة والدولة التي تعيش فيها وبريدك الإلكتروني ورقم هاتفك وملفك الشخصي على LinkedIn.

لخص مهاراتك وسوّق لنفسك

يعد الملخص الموجود أعلى سيرتك الذاتية طريقة لإبراز مهاراتك وإنشاء علامة تجارية لنفسك.

قالت ويتمان إنه يمكن للقادمين الجدد إلى سوق العمل أن يبدأوا بمستواهم التعليمي بدلاً من الملخص، ولكن إذا أرادوا تضمين ملخص، فقد اقترحت أنه يمكن أن يكون شيئًا مثل: خريج حديث يحمل شهادة في التسويق ومهارات يمكن الاستفادة منها في مجال ما.

وأضافت أنه يمكن للباحثين عن عمل في بداية حياتهم المهنية أيضًا الترويج لمهارات الاتصال والتعاون لديهم.

ونصحت العمال المتمرسين بإضافة فقرة توضح بالتفصيل القيمة التي يضيفونها لمنصب أو شركة ما، بما في ذلك أمثلة على النجاحات في الأدوار الحالية أو السابقة.

لا تحدد هدفا

شيء واحد لا ينبغي أن يكون في الجزء العلوي من سيرتك الذاتية: الهدف.

قالت ويتمان: "لا تخبر شركة ما الذي تبحث عنه، فأنت بحاجة إلى مشاركة المعلومات معهم حول كيفية التأثير على بيئتهم".

اكتب للروبوتات

وفقًا لدميشا جينينغز، كاتبة سير ذاتية معتمدة، قد تساعد إضافة الوظيفة التي تتقدم لها بأعلى سيرتك الذاتية أن تصل عبر أنظمة تتبع المتقدمين في الشركة. تبحث هذه الأنظمة عن كلمات رئيسية محددة للعثور على المرشحين المحتملين.

اقترحت تحديد الكلمات الرئيسية المستخدمة في الوصف الوظيفي والتأكد من تضمينها أيضًا في سيرتك الذاتية. وأوضحت أن عنوان الوظيفة والمهارات المطلوبة غالبًا ما تكون بعض الكلمات الرئيسية التي تبحث عنها أنظمة التتبع.

كن محددًا

يجب أن تكون واضحًا في إظهار خبرتك وتأكد من تفصيل مهاراتك ومؤهلاتك للحصول على وظيفة.

قالت هالر: "إذا كنت في مرحلة مبكرة من حياتك المهنية، عليك أن تُظهر في سيرتك الذاتية ما تعرف كيف تفعله، أما إذا كنت في مرحلة متقدمة من حياتك المهنية، عليك أن تُظهر ما يمكنك إضافته بحال تعيينك في منصب كبير".

لا تضع كل شيء وأي شيء في السيرة الذاتية

لا ينبغي أن تكون سيرتك الذاتية عبارة عن تفريغ بيانات لكل شيء قمت به على الإطلاق.

وفقًا لجينينغز، تتمثل إحدى طرق تنسيق الخبرة في سرد ​​المنصب، الشركة، الفترة الزمنية متبوعة ببضعة سطور تصف دورك ثم بعض النقاط حول إنجازاتك مع تفاصيل أكثر تحديدًا.

وأضافت: "يجب أن تجعلك هذه النقاط مميزًا، فالجمل القليلة الأولى تسلط الضوء على الأشياء الأقوى والأكثر تعقيدًا التي تقوم بها في العمل".

يمكن للخريجين الجدد الذين ليس لديهم الكثير من الخبرة في العمل أو التدريب ويتطلعون لملء سيرتهم الذاتية أن يضيفوا مشاركات تطوعية وأنشطة ومشاريع قابلة للتطبيق.

لا تكذب أو ترتكب أخطاء

ليس من الضروري أن تمتلك جميع المهارات أو المتطلبات لوظيفة شاغرة، لذلك لا تزعم في سيرتك الذاتية أشياء غير صحيحة عن نفسك.

قم بتدقيق سيرتك الذاتية بحثًا عن أي أخطاء إملائية أو نحوية قبل الضغط على إرسال.

قالت هالر: "قد يؤدي خطأ مطبعي واحد في السيرة الذاتية إلى استبعادها، تأكد من أن شخصًا آخر يراجعها من بعدك".