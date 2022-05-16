دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت شركة نيوم، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة في السعودية، إن مدينة نيوم تعد منطقة اقتصادية خاصة تخضع لسيادة وأنظمة المملكة، "وينطبق عليها ما ينطبق على كل شبر من أراضي المملكة في مسائل الأمن والدفاع وحماية الحدود".

ونفت شركة نيوم، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية، التعليقات الواردة على لسان رئيس قطاع السياحة، أندرو ماكفوي، بشأن الوضع التنظيمي لمدينة نيوم، في مقابلة صحفية.

وقالت الشركة إن المدينة "ستحظى ببعض الأنظمة الخاصة المتعلقة بالاستثمار، إذ يأتي ذلك ترجمة لاستراتيجيتها كجزء من رؤية المملكة 2030 بإشراف صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة رئيس مجلس إدارة شركة نيوم (...) في أن تكون مدينة المُستقبل مُحركاً فاعلاً في دعم اقتصاد المملكة العربية السعودية وازدهار المنطقة".

كان ماكفوي صرح لصحيفة "ذا ناشيونال" أن لقب "النيوميين" (Neomians) سيُطلق على سكان المدينة الذين سيبدأون بالتوافد إليها في عام 2024، مشيرا إلى أن 5 ملايين شخص منهم سيسكنون مدينة المستقبل. وقال إنهم لن يكونوا "سعوديين"، وذلك حسبما نقلت الصحيفة عنه في خبر نُشر في 10 مايو/أيار الجاري.

وأشار ماكفوي في تصريحاته إلى أن نيوم لن تخضع لقوانين وضوابط بقية المدن السعودية، بل ستتبع أنظمتها وقوانينها الخاصة.

في وقت سابق، رد مصدر مسؤول سعودي على ماكفوي، نافيًا صحة تصريحاته. وأكد أن المدينة تخضع "بالكامل لسيادة وأنظمة المملكة العربية السعودية"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).