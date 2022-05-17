نيويورك، الولايات المتحدة (CNN)-- دخل الرئيس التنفيذي لشركة تويتر باراغ أغراوال في جدال مع إيلون ماسك حول قضية جعلها الأخير محورية في شرائه المقترح للمنصة، وهي الحسابات الوهمية.

في سلسلة تغريدات، يوم الاثنين، عرض أغراوال نهج تويتر في التعامل مع الحسابات الوهمية والتحديات التي يواجهها في التعامل معها.

كتب أغراوال أن موقع تويتر يعلق "أكثر من نصف مليون حساب وهمي كل يوم". وكرر إحصائية طويلة الأمد من تويتر مفادها أن أقل من 5٪ من المستخدمين النشطين يوميًا هم حسابات وهمية، وهو الإحصاء الذي استشهد به ماسك، يوم الجمعة، أثناء إعلانه أن صفقته البالغة 44 مليار دولار لشراء تويتر "معلقة مؤقتًا".

قال أغراوال إن هذا التقدير يستند إلى "مراجعات بشرية متعددة لآلاف الحسابات" تم أخذ عينات منها بشكل عشوائي، ولكن من غير الممكن معرفة الحسابات التي يتم احتسابها خارجيًا في أي يوم معين. أقر تويتر سابقًا أنه بينما يعتقد أن تقديراته "معقولة"، لم يتم التحقق من القياسات بشكل مستقل وقد يكون العدد الفعلي للحسابات المزيفة أو الوهمية أعلى.

قوبلت تغريدات أغراوال الـ 13 برد من ماسك يعكس الطبيعة غير العادية للغاية للصفقة: "إيموجي فضلات".

أتبع ماسك رده بسؤال أعمق إلى حد ما: "كيف يعرف المعلنون ما الذي يحصلون عليه مقابل أموالهم؟" وتساءل: "هذا أمر أساسي للصحة المالية لتويتر".

تحدث ماسك مرارًا وتكرارًا ضد الروبوتات والحسابات الوهمية على تويتر، ووصف ذات مرة روبوتات العملات المشفرة بأنها "المشكلة الوحيدة الأكثر إزعاجًا" في المنصة. يعرف أي شخص مطلع على الردود على تغريدات ماسك أنها مليئة بمثل هذه الحسابات، والتي يحاول الكثير منها الاستفادة من اسم ماسك.

لكن بعض المحللين يتكهنون بأن أغنى رجل في العالم ربما يستخدم الجدل حول الروبوتات لخفض السعر الذي سيتعين عليه شراء تويتر به، سواء كان ذلك كتكتيك تفاوض أو بدافع الضرورة.

قضى سعر سهم تويتر على جميع مكاسبه في الأسابيع التي تلت كشف ماسك عن حصته في الشركة ويتم تداوله حاليًا عند 37.39 دولارًا للسهم، أقل بكثير من سعر عرض ماسك البالغ 54.20 دولارًا للسهم.

قال ماسك إن صفقة شراء تويتر بسعر أقل لن تكون "غير واردة"، بينما تخلص أيضًا من تقديره الخاص بأن ما لا يقل عن 20٪ من جميع حسابات تويتر مزيفة، وفقًا لبلومبرج. لم يذكر ماسك كيف وصل إلى هذا الرقم ولم يرد على طلب للتعليق من CNN Business.

في سلسلة تغريداته على تويتر، قال أغراوال إن معظم حملات الحسابات المزيفة على تويتر تستخدم مزيجًا من البشر والأتمتة، بدلاً من أن تقودها الروبوتات بشكل أساسي.

وأضاف: "التحدي الصعب هو أن العديد من الحسابات التي تبدو زائفة ظاهريًا، هي في الواقع لأشخاص حقيقيين". وتابع: "بعض حسابات المزيفة التي هي في الواقع الأكثر خطورة - وتسبب أكبر ضرر لمستخدمينا - يمكن أن تبدو شرعية تمامًا."

وقال أغراوال إن تويتر كان على اتصال مع ماسك بشأن هذه القضية. وأضاف: "لقد شاركنا لمحة عامة عن عملية التقدير مع إيلون قبل أسبوع ونتطلع إلى مواصلة الحديث معه ومعكم جميعًا".