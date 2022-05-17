دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وفقًا لإحصاءات Trading Economics لنسب الفوائد في العالم، احتلت زيمبابوي المرتبة الأولى عالميًا. وفيما حلّت اليمن في المرتبة الرابعة عالميًا والأولى عربيًا، حلت المغرب وسلطنة عُمان وجزر القمر في المراكز الأخيرة عربيًا.

تُوفر منصة Trading Economics لمستخدميها معلومات دقيقة عن 196 دولة، بما في ذلك البيانات التاريخية والتنبؤات لأكثر من 20 مليون مؤشر اقتصادي وأسعار الصرف ومؤشرات سوق الأسهم وفوائد السندات الحكومية وأسعار السلع. كما تستند بياناتها إلى مصادر رسمية.

في قائمة الدول الـ5 الأكثر من حيث نسب الفوائد، احتلّت زمبابوي المرتبة الأولى بنسبة 80%، وفنزويلا 56.18%، ثم الأرجنتين 49% تلتها اليمن 27% والسودان 23.6%.

عربيًا، احتلّت اليمن المركز الأول (27%)، تلاها السودان (23.6%) ومصر (9.25%) ولبنان (7.75%) وتونس (6.25%) وموريتاينا (5%) والعراق (4%) والأردن (3.25%) والجزائر (3%) وليبيا (3%) وقطر (2.5%) والإمارات العربية المتحدة (2.25%) والكويت (2%) والبحرين (1.75%) والمملكة العربية السعودية (1.75%) والمغرب (1.5%) وجزر القمر (0.92%) وجزر القمر (0.92%) وسلطنة عًمان في المرتبة الأخيرة عربيًا بنسبة (0.75%).

إليكم في الإنفوغرافيك أعلاه الدول الـ5 التي لديها أعلى نسبة فوائد وترتيب الدول العربية حتى شهر مايو/أيار 2022.