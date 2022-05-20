مرسيدس تبيع أغلى سيارة في العالم.. إليكم سعرها الخيالي

نيويورك، الولايات المتحدة الامريكية (CNN)-- أكدت شركة مرسيدس بنز، الخميس، أنها باعت مؤخراً أغلى سيارة في العالم. تم بيع سيارة كوبيه مرسيدس-بنز SLR موديل 1955 النادرة جدًا والتي تم الاحتفاظ بها في مجموعة شركات صناعة السيارات الألمانية إلى مالك خاص مقابل 135 مليون يورو، أي ما يعادل 142 مليون دولار. هذا السعر يجعلها أغلى سيارة تم بيعها على الإطلاق، وفقًا لشركة Hagerty

وقالت مرسيدس إن أموال البيع ستُستخدم لتأسيس صندوق مرسيدس بنز، وهو صندوق عالمي للمنح الدراسية.

يقال إن سعر البيع القياسي السابق لسيارة كان 70 مليون دولار تم دفعه في عام 2018 لسيارة فيراري 250 جي تي أو موديل 1963.

كانت السيارة التي تم بيعها واحدة من نموذجين فقط من Mercededes 300 SLR Uhlenhaut . تم تسمية السيارات البالغة من العمر 67 عامًا على اسم كبير مهندسي مرسيدس في ذلك الوقت، رودولف أولينهاوت، ويُزعم أن سرعتها القصوى تبلغ 186 ميلاً في الساعة. تم بيعها في مزاد مغلق بدعوة فقط في متحف مرسيدس بنز في شتوتغارت في 5 مايو.

ستبقى سيارة Uhlenhaut Coupe الأخرى في مجموعة المتحف، وفقًا لبيان مرسيدس بنز.

تعتبر سيارات SLR من طراز "Gullwing" من مرسيدس - والتي يطلق عليها هذا الاسم بسبب الأبواب التي ترتفع مثل الأجنحة المنحنية - من أكثر السيارات المرغوبة في العالم.

كانت SLR Uhlenhaut Coupe ، في الأساس نسخة من سيارة السباق SLR الشهيرة ذات السقف المفتوح من مرسيدس، والتي تعمل بمحرك بقوة 300 حصان وثماني أسطوانات. كان التفكير هو أن السيارة المغلقة ستحمي السائق بشكل أفضل من الرياح والطقس بسرعات عالية، في حين أن السقف المغلق من شأنه أيضًا تحسين الديناميكا الهوائية.

بعد وقت قصير من تطوير هذه السيارات، أوقفت مرسيدس مشاركتها في رياضة السيارات، لذلك لم يتم استخدام السيارات في المنافسة.

بينما لا تزال هوية مالكي السيارة الجدد غير معروفة، ادعى تاجر السيارات الكلاسيكية البريطانية سيمون كيدستون في بيان صحفي أنه قدم العرض الفائز نيابة عن أحد العملاء.