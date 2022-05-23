دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- فرضت هيئة الإعلام المرئي والمسموع في السعودية غرامة مالية ضد مشهورتي مواقع التواصل الاجتماعي، رهف القحطاني ومروج الرحيلي، بعد نشرهما مقطع فيدوي "تضمن إساءة" إلى دولة المالديف.

واستدعت الهيئة رهف القحطاني ومروح الرحيلي بعد نشرهما الفيديو، وفرضت غرامات بقيمة 400 ألف ريال سعودي (قرابة 107 آلاف دولار) "على مواطنتين خالفتا ضوابط المحتوى الإعلامي"، حسب ما أوردت قناة "الإخبارية" الرسمية.

لم تشر القناة إلى المالديف، لكنها قالت إن الفيديو "تضمن إساءة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لإحدى الدول".

وأثارت رهف القحطاني ومروج الرحيلي جدلا واسعًا عبر الشبكات الاجتماعية مؤخرًا بعد مقاطع فيديو وُصفت بأنها "جريئة"، التقطاها خلال رحلة سياحية إلى المالديف. إضافة إلى إطلاق عبارات اُعتبرت مٌسيئة للمالديف.

فيديو | هيئة الإعلام المرئي والمسموع تفرض غرامة مالية على مواطنتين بسبب نشرهما فيديو يتضمن إساءة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لإحدى الدول #نشرة_النهار #الإخبارية https://t.co/exuM5N7nog

حينها، أعرب وزير الدولة للشؤون الإسلامية بالمالديف، إلياس جمال الوادوي، عن استيائه من الفيديوهات المنشورة، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات بحقهما.

وكتب الوزير عبر تويتر: "نستنكر المقاطع المسيئة من إحدى مشهورات السناب السعوديات للمالديف وشعبها، والتي تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي، ونطالب السفارة السعودية في المالديف، بالقيام بدورها وفق القانون".

وتابع: "علاقاتنا مع المملكة وقيادتها هي علاقة الروح بالجسد، وهذه التصرفات فرديةٌ ولا تمثل المملكة وشعبها الأوفياء".

وقال مدير مركز الضبط الإعلامي الموحد بهيئة الاعلام المرئي والمسموع، سعد السحيمي، لـ"الإخبارية": "المواطنتان خالفتا المادة الخامسة التي تنص على عدم التعرض إلى ما من شأنه الإساءة إلى علاقات المملكة مع الدول العماليربية والإسلامية والصديقة".