ما الذي يميز العملات الرقمية المستقرة عن غيرها من العملات؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- العملات الرقمية المستقرة لم تعد كذلك. العملات المشفرة لا تتصرف كالعملات المعروفة. فهل تحصل النقود الرقمية على فرصة الفوز باعتبارها عملة أساسية للتعامل؟

أفادت جوليا تشاتيرلي مراسلة CNN يوم الإثنين أنه مع انخفاض أسعار العملات المشفرة مثل البيتكوين والإيثيريوم وما يسمى بالعملات المستقرة مثل لونا و TerraUSD وتأثر العديد من المستثمرين بذلك، يبدو ذلك غير مرجح في الوقت الحالي -على الأقل حتى يصبح سلوك العملات المشفرة مشابها تمامًا لسلوك العملات التقليدية، بحسب ما قال محافظو البنوك المركزية في حلقة نقاش في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

وقالت كريستالينا جورجيفا، المديرة الإدارية لصندوق النقد الدولي: "قد يُطلق على البيتكوين عملة لكنها ليست نقودًا، إنها ليست مخزنًا ثابتًا للقيمة."

واضافت جورجيفا أن بعض العملات المشفرة أقرب إلى رسم هرمي للعصر الرقمي لأنها غير مدعومة بأصول حقيقية. لكنها قالت إن العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDC) المدعومة من الحكومات يمكن في الواقع أن تكون مستقرة.

ووافقها الرأي فرانسوا فيليروي دي جالو، محافظ البنك المركزي الفرنسي.

وقال فيليروي: "العملات المشفرة ليست وسيلة موثوقة للدفع. يجب أن يكون شخص ما مسؤولاً عن القيمة ويجب أن يتم قبولها عالميًا كوسيلة للتبادل. إنها ليست كذلك." واشار إلى أن بعض "المواطنين فقدوا الثقة في العملات المشفرة" بسبب التقلبات الهائلة.

وأضاف أن الحكومات التي تتطلع إلى تبني العملات الرقمية يجب أن تفعل ذلك بالشراكة مع البنوك التجارية الكبرى.

ما هو الدور الحقيقي للعملات المشفرة؟

تساءل أعضاء آخرون عن الأهداف طويلة المدى للعملات الرقمية.

قال سيثابوت سوثيوارتناروبوت محافظ بنك تايلاند، إن بلاده كانت تجري تجارب في عالم العملات الرقمية. لكنه اشار إلى أنك يجب أن "تكون واضحا ما هي المشكلة التي تريد حلها."

وأضاف: "لا نريد أن نراه كوسيلة للدفع"، مشيرا إلى أن العملات المشفرة هي استثمار أكثر من كونها وسيلة للتبادل.

ذكر فيليروي أن تجربة السلفادور لاستخدام البيتكوين كعملة قانونية تظهر مدى خطورة احتضان العملات المشفرة.

وقال ساخرا: "أفضل أن يحصل مواطنو السلفادور على اليورو."

ومع ذلك، أشارت جورجيفا إلى أن النقود الرقمية يمكن أن تكون "منفعة عالمية عامة " يمكن أن تساعد الأشخاص في إرسال التحويلات عبر الحدود بحيث يكون من الأسهل تحويل العملات الرقمية من العملات الورقية مثل الدولار واليورو.

شدد المتحدثون على أن الأمر سيستغرق وقتًا حتى تتطور العملات الرقمية وتصبح أكثر انتشارًا للمستهلكين والمؤسسات المالية الكبرى والحكومات. يناقش المشرعون في الولايات المتحدة وكذلك مجلس الاحتياطي الفيدرالي إيجابيات وسلبيات العملات الرقمية المدعومة.

قال أكسل ليمان، رئيس مجلس إدارة بنك كريدي سويس: "ليس هناك حل سحري لذلك.