بسبب "الحملة ضد موسكو".. روسيا تسحب ملفها لإستضافة إكسبو 2030

أتلانتا-الولايات المُتحدة الأمركية (CNN)-- أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو سحبت طواعية ملفها لإستضافة معرض إكسبو 2030 وذلك لأنه لن يتم تقييم ملفها "بنزاهة وحيادية" في ظل "الحملة المعادية لروسيا" التي تشنها الدول الغربية.

وقالت الوزارة في بيان يوم الاثنين : "من الواضح أن محاولة موسكو لإستضافة معرض إكسبو 2030، بوجه منافسة من المرشحين الأربعة الآخرين، لن يتم تقييمها بنزاهة وحيادية".

في السياق نفسه، ذكر البيان أن إكسبو الدولي أصبح ضحية أخرى لـ "حملة واسعة النطاق ضد روسيا" تشنّها الدول الغربية بهدف طرد روسيا من جميع مجالات التعاون.

وقالت الوزارة أنها أعلمت المكتب الدولي للمعارض بقرارها يوم الاثنين.

وأعلن المكتب الدولي للمعارض في بيان يوم الاثنين أنه تلقى إخطارًا بقرار روسيا وأسباب الانسحاب حيث ذُكر أن رئيس وزراء روسيا الاتحادية ميخائيل ميشوستين "أعرب عن أمله في أن تكون البلاد مرشحة في المستقبل المنظور".

وسيتم اختيار الدولة المُضيفة لمعرض إكسبو الدولي 2030 من قبل 170 دولة عضو في المكتب الدولي للمعارض خلال جمعيتها العامة ال173 المُقرر عقدها في أواخر عام 2023.