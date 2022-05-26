إليكم أفضل 5 شركات عربية على قائمة فوربس غلوبال 2000

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- من بين 2000 شركة في العالم، ظهرت 41 شركة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على قائمة فوربس غلوبال 2000 لهذا العام. احتلت فيها شركة النفط السعودية الرائدة في العالم، أرامكو السعودية، المرتبة الثالثة عالمياً والأولى عربياً، وشملت مشاركة السعودية بنسبة تقارب الـ40٪ من اجمالي المشاركات العربية.

تصنف "فوربس" بقائمتها Global 2000 أكبر الشركات في العالم باستخدام أربعة مقاييس: المبيعات والأرباح والأصول والقيمة السوقية.

احتلت شركة النفط السعودية "ارامكو"، المرتبة الثالثة في القائمة العالمية، بعد المحافظة على مرتبتها كأكثر شركة عربية قيمة برأسمال سوقي قدره 2.29 تريليون دولار اعتباراً من 22 ابريل 2022.

مالياً، احتل بنك قطر الوطني المرتبة الـ251 عالمياً والمرتبة الثانية عربياً، متفوقاً على البنك السعودي الوطني وبنك ابوظبي الأول بقيمة سوقية تبلغ 59.09 مليار دولار، مما يجعله أكبر بنك في منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا.

فيما جاء البنك الأهلي السعودي بالمرتبة الثانية في المملكة بعد أرامكو، و323 إجمالا، والمرتبة الثالثة عربياً، بقيمة سوقية قدرها 86.46 مليار دولار.

أيضاً جاءت السعودية للكهرباء كأكبر مزود إقليمي للمرافق في المرتبة الرابعة على صعيد المنطقة العربية، والمرتبة 327 بشكل عام، بتقييم قدره 29.83 مليار دولار.

بعد قطر والسعودية اتى بنك أبو ظبي الأول في المرتبة الخامسة في المنطقة والمرتبة 345 بشكل عام، وهو الشركة الإماراتية الرائدة في القائمة، بقيمة سوقية تبلغ 69.08 مليار دولار.

لم تقتصر المشاركات العربية في قائمة فوربس غلوبال 2000 على الدول المذكورة فحسب. إنما أيضاً ظهرت المغرب على القائمة بشركتين هما التجاري وفا والبنك الشعبي المركزي. بينما اقتصر ظهور البحرين ومصر بمشاركتين لكل منهما في القطاع المصرفي هما البنك الأهلي المتحد البحريني والبنك التجاري الدولي المصري.

إليكم الإنفوغرافيك أعلاه لأفضل 5 شركات عربية على قائمة فوربس جلوبال 2000