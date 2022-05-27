دبي-الإمارات العربية المتحدة-(CNN) احتلّت مصر المرتبة الأولى من حيث أكثر الدول المتلقين للتحويلات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2021، بقيمة بلغت 31.5$ مليار دولار، وفقًا لتقرير البنك الدولي لشهر مايو/أيار 2022 عن الحرب في ظل الوباء وتداعيات أزمة أوكرانيا وكوفيد 19 بشأن الحوكمة العالمية لتدفقات الهجرة والتحويلات المالية في موجز الهجرة والتنمية رقم 36.

وكانت أكبر خمس بلدان تلقيًا للتحويلات في عام 2021 هي الهند والمكسيك، والصين والفلبين ومصر. وكانت لبنان من بين الاقتصادات التي تبلغ فيها تدفقات التحويلات نسبة مرتفعة للغاية من إجمالي الناتج المحلي بنسبة 54%.

في قائمة الدول الـ10 الأكثر تلقيًا للتحويلات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تلت مصر المغرب بقيمة 10.4$ مليار دولار ثم لبنان بـ 6.6 مليار من حيث قيمة التحويلات. واحتلّت جيبوتي المرتبة الأخيرة بقيمة 1.0$ مليار دولار.

زادت التحويلات إلى البلدان النامية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 7.6% في عام 2021 لتصل إلى 61 مليار دولار، بفضل التحسن القوي الذي تحقق في المغرب (40%)، ومصر (6.4%).وفي عام 2022، من المرجح أن تنخفض تدفقات التحويلات قليلاً وستكون في حدود 6%.

وذكر التقرير أن مصر ولبنان وتونس بشكل خاص إلى جانب المغرب هم أكثر الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تأثرًا من الناحية الإقتصادية بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا. لأنها من البلدان المستوردة للغذاء وبسبب ارتفاع أسعار الأغذية الأساسية. التي سوف تفرض خسائر فادحة على الفقراء.

كما بيّن التقرير تدفقات التحويلات المالية في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل ما بين عام 2020 وعام 2022 أن في عام 2020 وقد بلغت نسبة النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 5.2% وفي عام 2021: 7.6% وفي عام 2022: 6%

إليكم الإنفوغرافيك أعلاه ترتيب الدول الأكبر بتلقي التحويلات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2021.