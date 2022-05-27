الخارجية الأمريكية توافق على صفقة عسكرية لمصر قيمتها 2.6 مليار دولار

(CNN)-- أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الخميس، موافقتها على بيع طائرات هليكوبتر من طراز شينوك 47-إف والمعدات ذات الصلة لمصر في صفقة قيمتها 2.6 مليار دولار.

وقالت الوزارة، في بيان، إن وكالة التعاون الأمني الدفاعي قدمت للكونغرس إخطارا بالموافقة على الصفقة.

وأضافت وزارة الخارجية إن الحكومة المصرية طلبت شراء 23 طائرة هليكوبتر شينوك 47-إف إضافة إلى أنظمة ومعدات عسكرية.

وذكرت الوزارة، في البيان، أن الصفقة "ستدعم السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال المساعدة في تحسين أمن حليف رئيسي من خارج حلف شمال الأطلسي (الناتو) لا يزال شريكا استراتيجيا مهما في الشرق الأوسط".

وأضافت: "ستستخدم مصر هذه القدرة المعززة لتعزيز دفاعها عن نفسها وردع التهديدات الإقليمية" وتابعت: "لن تجد مصر صعوبة في استيعاب هذه المعدات والخدمات في قواتها المسلحة".

وقالت وزارة الخارجية إن الصفقة العسكرية "لن تغير التوازن العسكري الأساسي في المنطقة".