دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- استقبل الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات، السبت، رئيسي وزراء مصر والأردن، للإعلان عن "الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة" بين الدول الثلاث التي ستعلن تفاصيلها الأحد.

والتقى الشيخ محمد بن زايد مع رئيسي الوزراء الأردني والمصري بشر الخصاونة ومصطفى مدبولي، حسبما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية.

وقال الشيخ محمد بن زايد إن "الشراكة الصناعية التكاملية" خطوة رائدة ستعود بالخير والنماء على شعوب الدول الثلاث.

وأضاف أن التغيرات التي يشهدها العالم تستدعي تعميق الشراكات الاقتصادية بين دول المنطقة العربية وابتكار صيغ جديدة للتعاون فيما بينها وتعزيز تكاملها واستثمار الميزات النوعية لكل دولة.

واستمع من رئيسي الوزراء الخصاونة ومدبولي إلى إيجاز حول مبادرة التعاون الثلاثي الأردني الإماراتي المصري للتكامل الصناعي، وأهميتها في إقامة شراكة استراتيجية تدعم وتعزز التكامل الصناعي في البلدان الثلاث.