السعودية.. التحذير من 3 طرق للغش في أسعار البنزين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حذرت قناة "الإخبارية" السعودية من 3 طرق للغش في أسعار البنزين، وقالت في تقرير إنه "بعد انتشار شائعات غش البنزين بالمحطات الوقود والتلاعب في أسعار قراءة عداد المضخة، فإنها رافقت الجهات المختصة في جولة رقابية لتكشف أساليب التلاعب التي يلجأ لها بعض من العمالة الوافدة".

وقالت القناة، عبر موقعها الإلكتروني، يوم الجمعة، إن أول تلك الطرق هي ترك المركبة في حالة التعبئة والذهاب إلى مركز التموينات، وثانيها إلزام العامل للمستهلك بتقديم السيارة ليبتعد عن مشاهدة عداد المضخة، أما ثالثها فهو استغلال انشغال المستهلك بالهاتف المحمول طوال فترة التزود بالوقود.

وأذاعت القناة في التقرير لقاءات مع زبائن في محطات الوقود حيث تم إخبارهم بحدوث تلاعب في أسعار الوقود عن طريق تلك الأساليب من أجل تحذيرهم.