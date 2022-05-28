دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تعاقدت مصر مع شركة "سيمنز" الألمانية، السبت، لإنشاء منظومة متكاملة للقطار الكهربائي السريع.

بموجب الاتفاق، الذي شهده الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيتم تدشين 3 خطوط يبلغ طولها حوالي ألفي كيلومتر على مستوى مصر، حسب بيان رئاسي.ء.

وحسب بيان لشركة سيمنز، سيربط المشروع 60 مدينة للأشخاص والبضائع في جميع أنحاء البلاد. ويشمل العقد 41 قطارًا عالي السرعة و94 مجموعة قطارات إقليمية عالية السعة، و41 قاطرة شحن.

وقالت شركة سيمنز إن الاتفاق سيتم بموجبه إنشاء سادس أكبر نظام للسكك الحديدية عالية السرعة في العالم.

وسيشارك سيمنز في أعمال المشروع كونسورتيوم من شركتي أوراسكوم للإنشاءات والمقاولون العرب.

وتبلغ حصة سيمنز في العقد المجمع 8.1 مليار يورو (8.5 مليار دولار).

من جانبه، قال المستشار الألماني أولاف شولتز، إن الحكومة المصرية تتخذ عبر هذا "الاستثمار الضخم قرارًا جريئًا ذي بعد نظر"، حسب كلمة مسجلة لشولتز نشرتها الرئاسة المصرية.

وأضاف شولتز أن الاتفاق يعد معلمًا من معالم العلاقات الاقتصادية الألمانية المصرية، وأنه من شأنه جعل مصر رائدة في تكنولوجيا السكك الحديدية في القارة الإفريقية.

وتحدث المستشار الألماني عن دور المشروع في تعزيز مكانة مصر وموقعها التجاري إقليميًا وعالميًا، إضافة إلى مساهمتها في تقليل انبعاثات الدخان والكربون وتحسين جودة الهوا