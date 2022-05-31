أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- يدفع تدافع أوروبا لإيجاد بدائل للغاز الطبيعي الروسي العالم إلى حافة نقص الطاقة في فصل الشتاء، مع احتمال ظهور أسوأ الآثار على الاقتصادات الأكثر فقرا في آسيا.

منذ أن غزت روسيا أوكرانيا، حاول الاتحاد الأوروبي تقليل اعتماده على موسكو في مجال الطاقة، وتتسابق دول الاتحاد الأوروبي لشراء المزيد من الغاز الطبيعي المسال (LNG) ، وهو بديل جذاب للغاز الروسي لأنه قابل للشحن عبر ناقلات، بدلاً من تسليمه عبر خطوط الأنابيب، إنه أيضًا وقود أنظف من الفحم أو النفط.

ولكن إذا تمكنت هذه الدول من تقليص اعتمادها على الغاز الروسي بشكل حاد، تخطط لخفض استهلاكها بمقدار الثلثين بحلول نهاية هذا العام، فإن الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال سيتجاوز العرض بمقدار 26 مليون طن بحلول نهاية عام 2022، وفقًا لتحليل أجرته شركة الاستشارات Rystad Energy مؤخرًا.

وهذا يعادل ما يقرب من 7٪ من الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال العام الماضي، أو حوالي 25 يومًا من الإمداد.

وجاء في التقرير: "من خلال تجنب الغاز الروسي، تسببت أوروبا في زعزعة استقرار سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي بأكمله الذي بدأ العام بتوازن غير مستقر بعد عام 2021 المضطرب".

أوروبا تستقطب الغاز الطبيعي المسال

تهافتت أوروبا على إمدادات الغاز الطبيعي المسال بسرعة فائقة في الأشهر الأخيرة، واستوردت المنطقة، بما في ذلك المملكة المتحدة، 28.2 مليون طن بين فبراير/شباط وإبريل/نيسان، وفقًا لبيانات من خدمات استخبارات السلع المستقلة، بزيادة 29٪ عن نفس الفترة من العام الماضي، في حين كانت فرنسا وإسبانيا أكبر المشترين.

قال كوشال راميش، كبير محللي شؤون الغاز والغاز المسال في Rystad Energy ، لـ CNN Business إن النقص الوشيك أصبح واضحًا في مارس/أذار عندما "أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيزيد واردات الغاز الطبيعي المسال بمقدار 50 مليار متر مكعب مقابل 2021".

وقال راميش في التقرير إن "المسرح مهيأ لعجز مستمر في الإمدادات، ارتفاع الأسعار، تقلبات شديدة جغرافيا سياسية للغاز الطبيعي المسال".

يوم الخميس، ارتفعت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في شرق آسيا بنسبة 114٪ عن نفس اليوم من العام الماضي عند 22 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وفقًا لبيانات ICIS . أظهرت بيانات من وكالة الطاقة الدولية أن التجارة العالمية في الغاز الطبيعي المسال نمت بنسبة 6٪ في عام 2021، مدفوعة بالانتعاش القوي بعد الوباء في الطلب من آسيا.

قد يتعرض المشترون لمزيد من الزيادات في الأسعار مع ارتفاع الطلب الأوروبي. ترتبط أسعار الغاز الطبيعي المسال ارتباطًا وثيقًا بأسعار الغاز الطبيعي في أوروبا الذي يتم تسليمه عبر خطوط الأنابيب. تحوم الأسعار المعيارية للعقود الآجلة للغاز في أوروبا حاليًا بالقرب من 30 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية - انخفاضًا من 67 دولارًا في مارس - لكنها يمكن أن تتجاوز 100 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية إذا قطعت روسيا فجأة شحنات الغاز بالكامل، كما فعلت بالفعل مع بولندا وبلغاريا وفنلندا.

آسيا تخسر

قالت روث لياو، محررة LNG Americas ، لـ CNN Business ، إن آسيا كانت أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال منذ عام 2010 على الأقل. لكن بعض المشترين في المنطقة سيجدون صعوبة في التنافس مع الاقتصادات الأكثر ثراءً في أوروبا ويمكن أن يتم التسعير خارج السوق، سواء أوقفت روسيا فجأة الصنابير أم لا.

وقالت "الشتاء القادم لا يزال يشكل مخاطرة كبيرة من حيث كيف يمكن لإمدادات الغاز الطبيعي المسال أن توازن بين الطلب المتنافس بين أوروبا وآسيا".

منذ نوفمبر، قلصت الهند وباكستان بالفعل وارداتها من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 15٪ ، وفقًا لبيانات من شركة التحليل Vortexa ، وهو اتجاه مدفوع في الغالب بارتفاع الأسعار. نتيجة لذلك، يمكن أن يتراجع الطلب في آسيا بشكل دائم، مع اضطرار بعض الدول إلى زيادة استخدامها للفحم والنفط، كما تتوقع "ريستاد إنرجي".

يمكن للآخرين تسريع انتقالهم إلى الطاقة المتجددة. يُنظر إلى الغاز الطبيعي المسال على نطاق واسع على أنه أحد أنظف أنواع الوقود الأحفوري، ومكون رئيسي لانتقال الطاقة. لكن الأدلة مختلطة. وجدت بعض الدراسات أن الغاز الطبيعي المسال ينتج انبعاثات أقل بكثير من غازات الاحتباس الحراري على مدار دورة حياته، بينما اكتشف البعض الآخر معدلات عالية لتسرب الميثان - المكون الرئيسي للغاز الطبيعي المسال - في نقاط مختلفة أثناء إنتاجه.

ازدهار للمصدرين

تعتبر الأسعار المرتفعة نعمة لكبار مصدري الغاز الطبيعي المسال، بما في ذلك الولايات المتحدة وقطر وأستراليا.

استوردت أوروبا حوالي 45٪ من غازها الطبيعي المسال من الولايات المتحدة خلال الشهرين الماضيين، وفقًا لشركة Vortexa. بينما زودت قطر هذه الدول بما يزيد قليلا عن الخمس.

تحاول سلسلة من مشاريع الغاز الطبيعي المسال الجديدة أو التي تم إحياؤها الاستفادة من حاجة أوروبا الملحة لمصدر الطاقة، بما في ذلك في ألمانيا، التي لا تزال تحصل على 35٪ من الغاز المستورد من روسيا.