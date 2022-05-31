دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن السفير الإسرائيلي لدى الإمارات، أمير حايك، عن توقيع دولته والإمارات اتفاقية "شراكة اقتصادية شاملة"، الثلاثاء.

وكتب السفير الإسرائيلي عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "ستوقع إسرائيل والإمارات اتفاقية تجارة حرة (CIPA) في الساعة القادمة".

The UAE and Israel will sign FTA (CIPA) in the next hour. 🇮🇱🕊🇦🇪@OrnaBarbivay @misrad_calcala @IsraelMFA

وأعاد حايك لاحقا نشر التغريدة نفسها وعلق عليها بكلمة: "تم"، بمعنى أن الاتفاقية قد أُبرمت بالفعل.

Done ! https://t.co/Z4PCIY9dqt

ونشر السفير الإسرائيلي تغريدة لاحقة تضمنت صورا من مراسم توقيع الاتفاقية وأظهرت مسؤولين إماراتيين وإسرائيليين، وعلق عليها بالقول: "مبروك"، حسب قوله.

Mabruk !!! 🇮🇱🕊🇦🇪 https://t.co/Uf1DcEpNBb

ووفقا للموقع الرسمي لوزارة الاقتصاد في الإمارات فإن هذا النوع من الاتفاقيات يمثل "إحدى الأدوات الرئيسية" لـ" تعزيز مكانة الدولة كبوابة رئيسية لتدفق التجارة والخدمات اللوجستية".

ووقعت الإمارات أول اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع الهند في 18 فبراير/شباط من عام 2022، وفقا لموقع وزارة الاقتصاد الإمارتية الرسمي.