السعودية.. ضبط زائرة عربية روجت للتبغ.. وتغريمها 400 ألف ريال

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في السعودية، يوم الثلاثاء، "ضبط زائرة من جنسية عربية مخالفة للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة، وإيقافها عن ممارسة الإعلان في المملكة وتغريمها بـ 400 ألف ريال، لممارستها العمل بدون ترخيص ودخولها المملكة بتأشيرة سياحية".

ووفقا لما نقلته قناة "الإخبارية" السعودية عن الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع فإن "وزارة التجارة ضبطت المنشأة المخالفة التي تم الإعلان لها وأوقعت عليها العقوبات النظامية".

ضمن الرصد المشترك مع وزارة التجارة والجهات المختصة، الهيئة تصدر غرامة بـ400 ألف ريال على زائرة عربية وتعميمًا بعدم التعامل معها أو الإعلان لديها. لمخالفتها نظامي #المرئي_والمسموع والتجارة الإلكترونية. https://t.co/ACCdap90ju

وقالت الهيئة العامة عن الزائرة العربية، التى لم تكشف اسمها وذكرت أن مخالفتها كانت على سناب شات: "خالفت أنظمة عدة منها: نظام الإعلام المرئي والمسموع ونظام التجارة الالكترونية ونظام مكافحة التدخين من خلال ممارسة العمل الإعلاني دون ترخيص، وقيامها بنشر مقاطع وتغطيات إعلانية عبر حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي روجت من خلالها لمنتجات التبغ والدخان، والتي تنص الأنظمة واللوائح على الامتناع عن الترويج أو التسويق أو الإعلان عنها وعن منتجاتها بشكل مباشر أو غير مباشر".