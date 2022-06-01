مسلسل "Stranger Things 4" يحطم أرقام نتفليكس

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نيويورك، الولايات المتحدة الامريكية (CNN)-- قد يكون عالم نتفليكس مقلوبًا رأسًا على عقب، لكن مسلسل الرعب " Stranger Things" لا يزال يتمتع بشعبية كبيرة.

لقد عُرض أحدث موسم من مسلسل الرعب الخيالي في عطلة نهاية الأسبوع ليسجل أرقامًا قياسية، من ناحية العرض الأول لبرنامج تلفزيوني باللغة الإنجليزية على نتفليكس.

قالت نتفليكس إن "Stranger Things 4 - Volume 1" قد سجل 286.7 مليون ساعة مشاهدة. وتجاوز ذلك الموسم الثاني من "بريدجيرتون" الذي حقق 193 مليون ساعة مشاهدة في مارس.

أضافت الشركة أن هذا الظهور الأول قد احتل المركز الأول في 83 دولة كموسم أول، محققًا رقمًا قياسيًا آخرًا. كما وصل "Stranger Things 4" إلى المراكز العشرة الأولى في جميع البلدان الـ 93 التي تتبعها الشركة.

هذه أخبار جيدة لنتفليكس، التي تمر بعام رهيب، حيث كانت قد ذكرت في أبريل أنها فقدت عددا من مشتركيها لأول مرة منذ أكثر من عقد. صدمت تلك الأخبار وول ستريت مما أدى إلى انخفاض الأسهم وتسبب في تشكك المستثمرين في مستقبل الشركة وكذلك سوق البث بأكمله.

سلسلة "Stranger Things" التي تتبع مجموعة من الأطفال والبالغين الذين يقاتلون قوى الكون الموازي، هي إلى حد بعيد أكبر امتياز للشركة. كان المعجبون يطالبون بالمزيد بعد توقف العرض لمدة ثلاث سنوات تقريبًا.

أعلنت نتفليكس في فبراير أن الموسم الحالي من المسلسل سيبدأ في جزئين هذا الصيف. تم عرض الجزء الأول في 27 مايو والثاني في 1 يوليو. وقالت الشركة أيضًا إن العرض سيختتم مع الموسم الخامس.

منذ ظهوره لأول مرة في العام 2016، ساعد "Stranger Things" في نقل نتفليكس إلى ما هي عليه اليوم. إنه إحساس ثقافي امتد ليشمل ألعاب الفيديو ومناطق الجذب السياحي وعناصر الوجبات السريعة والأعمال التجارية.

قال منتج البرنامج ومخرجه، الاخوان مات وروس دفر، إن "Stranger Things 4" هو "الموسم الأكثر تحديًا حتى الآن، ولكنه أيضًا الأكثر مكافأة."