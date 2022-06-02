أمين عام أوبك لـCNN في الذكرى الـ60 للمنظمة: التعافي الاقتصادي لا يزال ضعيفاً

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – اتفق تحالف "أوبك بلس" على زيادة الإنتاج بأكثر من المتوقع، الخميس، لتكون الزيادة بمقدار 648 ألف برميل يوميا في يوليو/تموز المقبل ومثلها في أغسطس/آب.

وأعلن التحالف أنه سيبدأ بضخ هذه الكمية الإضافية ابتداء من الشهر المقبل وسيزيدها بنفس المقدار في أغسطس/آب، وذلك بعد أن تعهد سابقا بزيادة الإنتاج بمقدار 432 ألف برميل يوميا في يوليو/تموز والشهرين اللذين يتبعانه.

وأكدت المجموعة أنها عوضت زيادة سبتمبر/أيلول المقبل برفع مقدار الزيادة في الشهرين المقبلين من أجل تسريع الحصول على النتائج المرجوة من هذه الخطوة.

من جانبه، رحب البيت الأبيض بهذه الخطوة في بيان صادر عن المتحدثة باسمه والتي أشادت بدور السعودية في قيادة التحالف.

وقالت كارين جان بيير في البيان إن أمريكا تقدر "دور السعودية كرئيس لأوبك بلس وكأكبر منتج في التحالف، في الوصول إلى هذا الاتفاق بين أعضاء المجموعة"، حسب قولها.

وأردفت جان بيير قائلة: "ستواصل الولايات المتحدة الأمريكية استخدام جميع الأدوات المتاحة في مواجهة ضغوط ارتفاع أسعار الطاقة"، حسب تعبيرها.