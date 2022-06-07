آبل تكشف عن iOS 16 مع شاشة قفل مجددة وتغييرات كبيرة في iMessage

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بدأت أبل مؤتمرها السنوي للمطورين من خلال الكشف عن نظام iOS 16 مع ميزات جديدة ستسمح للمستخدمين بتخصيص شاشات قفل ايفون الخاص بهم، وتغيير طريقة إرسال الرسائل النصية للأصدقاء من خلال iMessage وتعميق كيفية تكامل هواتفها الذكية مع السيارات.

تُظهر هذه التحديثات وغيرها، التي تم الكشف عنها في مؤتمر المطورين العالميين يوم الاثنين، كيف تواصل ابل الدفع لضمان أن تظل أجهزتها - على وجه الخصوص – أيفون مركزية في حياتنا اليومية والعديد من المنتجات التي نتفاعل معها. ولكن في حين أن هذه التحديثات ستجذب على الأرجح العديد من مستخدمي أجهزة أبل، فقد لوحظ أيضًا ما لم يتم الإعلان عنه: منتج جديد.

في الأيام الأخيرة، كان بعض مراقبي الصناعة يأملون في أن تقدم أبل نظرة مبكرة على منصة يُعتقد أنها تسمى RealityOS . وفقًا للشائعات، يمكن للنظام تشغيل سماعة رأس للواقع المختلط - جهاز يمكن ارتداؤه يقال إنه قادر على كل من VR و AR والذي يشاع أن أبل تعمل عليه منذ سنوات.

بدلاً من ذلك، كان التركيز على عدد من تحديثات المنتج الوظيفية: المزيد من ميزات المهام المتعددة على برامج Mac ، وإدخال تطبيق Apple's Weather على أيباد وكشف النقاب عن الجيل التالي من شريحة M2 للشركة.

إليك نظرة فاحصة على بعض التحديثات القادمة لأهم منتجات أبل. من المتوقع أن تكون التحديثات متاحة للمستخدمين في الخريف.

تجديد iMessage وشاشة القفل والإشعارات

تبث أبل حياة جديدة في بعض أدوات iOS التي لم يتم تحديثها منذ سنوات.

ربما تأتي التغييرات الأكثر صخبًا على iMessage ، بما في ذلك القدرة على تحرير الرسائل أو إلغاء إرسالها ووضع علامة على الرسائل كغير مقروءة. وقالت الشركة إن هذه الخيارات هي من بين أكثر الميزات المطلوبة من المستخدمين.

طرحت أبل أيضًا العديد من الخيارات الجديدة لتخصيص شاشة القفل بشكل أفضل وتحسين تجربة الإشعارات. سيتمكن مستخدمو أيفون من إضافة عناصر واجهة مستخدم على شاشة القفل للحصول على معلومات معينة في لمحة واحدة.

خيارات CarPlay الموسعة

امتدت تحديثات أبل إلى نظامها البيئي الأوسع من المنتجات والخدمات، من المدفوعات وكلمات المرور إلى السيارات.

سيتم تزويد الإصدار الأحدث من CarPlay بعناصر واجهة مستخدم مخصصة يتم التحكم فيها بواسطة أيفون وقادرة على العمل عبر جميع شاشات السيارة، من الشاشة المركزية إلى مجموعة الأدوات الموجودة خلف عجلة القيادة. كما هو الحال مع تحديثات أبل الأخرى التي تم الإعلان عنها يوم الإثنين، سيكون هناك أيضًا المزيد من الدعم للأدوات والمزيد من خيارات التخصيص، بما في ذلك تصميمات مجموعات المقاييس المختلفة.

ميزات الدفع والصحة الجديدة

قالت شركة أبل إن مستخدمي iOS في الولايات المتحدة سيكونون قادرين على توزيع المدفوعات على مدى 8 أسابيع على Apple Pay ، على غرار خدمة "اشتر الآن ، وادفع لاحقًا".

تواصل الشركة أيضًا المراهنة على الميزات الصحية. ستدعم Apple Watch قريبًا ميزات التدريبات المخصصة الجديدة، بما في ذلك معدل ضربات القلب والبيانات عن الخطوات. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تحسين مراقبة تتبع النوم عندما يدخل المستخدم ويخرج من النوم العميق والخفيف. سيسمح تطبيق صحتي الجديد للمستخدمين بتتبع الأدوية التي يتناولها الأشخاص وفهمها وإخطار المستخدمين بموعد تناولها.

كشفت أبل أيضًا عن أداة تسمى Passkeys ، والتي تهدف إلى استبدال كلمات المرور باستخدام Touch ID أو Face ID للمصادقة عبر التطبيقات والأجهزة.

أجهزة MacBooks الجديدة وشريحة M2

بينما ركز الحدث على البرامج، أصدرت أبل بعض الإعلانات عن الأجهزة.

طرحت أبل جهاز MacBook Air أنحف وأخف وزنًا وأسرع مصممًا بمعالج M2 الجديد للشركة. مع وحدة معالجة مركزية ثمانية النواة، قالت شركة أبل إن شريحة M2 تعد بأداء أكبر بنسبة 18٪ من شريحة M1 الخاصة بها.

يأتي المعالج أيضًا مزودًا بوحدة معالجة رسومات ذات 10 نوى - ضعف مثيلتها في M1 - إلى جانب أداء رسومات أفضل بنسبة 25٪. وسيستخدم M2 أيضًا في جهاز MacBook Pro جديد مقاس 13 بوصة.

يبدأ سعر MacBook Air من 1099 دولارًا ويبدأ سعر MacBook Pro من 1،299 دولارًا.

قامت أبل أيضًا بالترويج لأحدث برامج Mac الخاصة بها، والتي تسمى OS Ventura، والتي توفر عددًا من ميزات المهام المتعددة، مثل القدرة على مشاركة علامات تبويب Safari مع الأصدقاء والعائلة، واستخدام أيفون ككاميرا ويب مع منتج جديد يسمى Continuity Camera.