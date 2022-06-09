دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- زادت مؤخرا التقارير التي تتحدث عن تعرض الباحثين عن عمل للخداع. كانت عمليات الاحتيال في الوظائف موجودة منذ فترة ويمكن أن تختلف التكتيكات التي يستخدمها المحتالون. يحاول البعض الوصول إلى معلوماتك الشخصية، بينما قد يطلب البعض الآخر مدفوعات منك أو يوظفك في مهمة غير قانونية، مثل إعادة شحن السلع الكمالية التي تم شراؤها باستخدام بطاقات الائتمان المسروقة.

لذا، إذا كنت تبحث عن وظيفة، إليك بعض المؤشرات التي ينصح الخبراء بالبحث عنها عند مراجعة الفرص المحتملة:

إعلان الوظيفة جذاب لكن من دون تفاصيل

في سوق الباحثين عن عمل، يحاول أصحاب العمل التميز. ولكن إذا كان الإعلان عن وظيفة يتعلق بكسب المال بسرعة أو بوعود كبيرة أخرى - فتابع بحذر.

وحذرت سارة سوتون، المديرة التنفيذية ومؤسس شركة FlexJobs من إعلانات الوظائف التي تستخدم مصطلحات جيدة جدًا لدرجة يصعب تصديقها مثل: "المال السريع "أو" الأرباح غير المحدودة المحتملة "أو" كمبيوتر محمول مجانًا " ومهارات قليلة جدًا مطلوبة...

لديك أسئلة، لكن ليس لديهم إجابات

الحصول على مكالمة من جهة توظيف أمر ممتع، لكن تأكد من هويتهم - خاصة إذا كان ذلك لوظيفة لم تتقدم لها.

قالت ساتون: "انتبه للأسئلة التي يطرحونها عليك.. إذا عُرض عليك وظيفة بسرعة كبيرة دون التحقق من خبرتك في العمل أو طلب المراجع والتحرك بسرعة كبيرة جدًا - فهذه أيضًا مؤشرات خطرة".

إذا كان الوصف الوظيفي غامضًا بشكل مفرط، فتأكد من طلب مزيد من التفاصيل حول الوظيفة ومتطلبات الخبرة.

يطلبون معلومات شخصية

تميل طلبات التوظيف إلى تضمين أسئلة مثل اسمك وعنوانك ومعلومات الاتصال وخبرة العمل، ولكن لا ينبغي أن تكون أعمق من ذلك بكثير.

"إذا طلبوا منك تقديم معلومات شخصية مقدمًا خلال مراحل المقابلة، مثل رقم الضمان الاجتماعي الخاص بك للتحقق من الخلفية ... لا تطلب أي شركة شرعية التحقق من الخلفية أو رقم الضمان الاجتماعي أثناء مرحلة المقابلة. يحدث ذلك بعد قال بوبر.

قبل إعطاء أي معلومات شخصية، أوصت روندا بيركنز، المحامية ورئيسة موظفي قسم ممارسات التسويق في لجنة التجارة الفيدرالية في أمريكا بإجراء بحث عبر الإنترنت عن اسم الشركة، الشخص الذي يدعي أنه يوظفك، بالإضافة إلى كلمات مثل "احتيال" أو "شكوى"... ولا تثق في التعليقات على موقع الشركة على الويب، فقد تكون مزيفة.

يطلبون اجراء عملية دفع

يجب أن تكون المحادثة الوحيدة حول المال التي يجب أن تجريها مع صاحب عمل محتمل عن التعويض. إذا طلبوا منك دفع أي رسوم مقابل أشياء مثل الخدمات الخاصة أو التدريب أو البرامج أو المعدات، فيجب أن يكون ذلك علامة حمراء كبيرة.

قالت بيركنز: "لا تدفع مقابل الوعد بوظيفة، ولا تدفع دفعة مقدمة للحصول على وظيفة - سيطلب منك المحتالون فقط القيام بذلك".

هناك أيضًا عملية احتيال شيك مزيفة يمكن أن تتضمن قيام شركة مزيفة بإرسال شيك كبير جدًا لك لشراء شيء مثل معدات الكمبيوتر ثم يطلب منك سداد الأموال الزائدة عبر خدمة التحويل البنكي أو العملات المشفرة أو بطاقات الهدايا.

أوضح بيركنز أن هذه الأشكال من إرسال الأموال يصعب على أجهزة إنفاذ القانون تتبعها، كما يصعب على الأشخاص استعادة أموالهم.