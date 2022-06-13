سؤال المليون دولار.. متى تعلن أمريكا دخول اقتصادها مرحلة الركود؟

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- أصبحت التنبؤات بحصول الركود في أمريكا هواية للاقتصاديين ومحللي السوق والسياسيين والنقاد في جميع أنحاء العالم .فجميع الأسعار تقريبًا لا تزال ترتفع، والأسهم تنخفض، والحرب الروسية في أوكرانيا، ومخاوف Covid-19 مستمرة في قلب التجارة العالمية. في كل مكان، فإن الحالة المزاجية سيئة نوعًا ما - فقد سجلت معنويات المستهلكين أدنى مستوى قياسي لها الشهر الماضي.

يعود هذا المزاج السيئ بالكامل تقريبًا إلى التضخم، خاصة وأن أسعار الوقود والغذاء تواصل الارتفاع في الطريق إلى بدء موسم السفر في الصيف. استبعد ارتفاعات الأسعار، وسيصبح الاقتصاد من الناحية الموضوعية في حالة جيدة جدًا.

أرباب العمل يوظفون أي شخص يستطيعون؛ الأجور التي طال ركودها آخذة في الارتفاع بأسرع وتيرة لها منذ عقود؛ والأهم من ذلك، لا يزال الأمريكيون يتسوقون.

غرّدت مغنية الراب كاردي بي الأسبوع الماضي قائلة "متى تعتقدون أنهم سيعلنون أننا ندخل في ركود؟ لن نعرف أننا في حالة ركود بالتأكيد حتى تخبرنا مجموعة مختارة من العاملين في المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية بأننا كذلك. على الرغم من أنه من غير المحتمل بالنظر إلى نمو الوظائف القوي في أمريكا، إلا أننا قد نكون بالفعل في حالة ركود. انكمش الاقتصاد في الربع الأول، وسوف نحصل على المزيد من البيانات حول الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة - وهو أوسع مقياس للاقتصاد الأمريكي - عندما تصدر الحكومة بيانات الربع الثاني يوم الأربعاء".

إذن ما الذي يعنيه الركود، وما علاقته بالتضخم وضجيج "السوق الهابطة" الذي لا نزال نسمعه؟

على الرغم من ارتباط مصطلحات الركود والتضخم والسوق الهابطة ببعظها، إلا أنها ليست متشابهة. ووجود أحدها لا يؤدي بالضرورة إلى الآخر.

الركود

من الصعب تحديد ذلك بدون مجموعة من المحاذير، ولكن خلاصة أن الركود هو فترة طويلة من التدهور الاقتصادي، تبدأ عندما يبلغ الاقتصاد ذروته وتنتهي عندما ينخفض إلى القاع.

تتميز فترات الركود عادةً بانكماش الاقتصاد في أرباع متتالية، ويقاس بإجمالي الناتج المحلي. ولكن هناك استثناءات لهذه القاعدة، بما في ذلك الركود القصير والحاد للغاية الذي دخلت فيه الولايات المتحدة خلال الأشهر الأولى من الوباء.

إن الركود الحقيقي يبدو كئيبًا اقتصاديًا - فكر في ارتفاع معدلات البطالة، وسوق الأسهم في حالة تدهور، وركود أو تقلص الأجور. غالبًا ما يكبح المستهلكون الإنفاق مع حلول الكآبة، مما يعطي فترات الركود عنصرًا نفسيًا يصعب التخلص منه.

التضخم

يحدث التضخم عندما ترتفع الأسعار على نطاق واسع: الطعام، المنازل، السيارات، الملابس، الألعاب... في الوقت الحالي، ترتفع الأسعار بأسرع وتيرة لها منذ 40 عامًا. أظهرت القراءة الأخيرة لأسعار المستهلك، التي صدرت يوم الجمعة، أن معدل التضخم بلغ 8.6٪ في مايو. هذا أعلى بكثير من النسبة البطيئة والثابتة 2٪ إلى 4٪ التي يفضلها الاحتياطي الفيدرالي.

السوق الهابطة

يشير مصطلح "السوق الهابطة" إلى الوقت الذي تنخفض فيه الأسهم بنسبة 20٪ أو أكثر من ذروتها الأخيرة. إنها علامة على المشاعر السلبية الشديدة في وول ستريت وهي أكثر شدة من عمليات البيع المكثفة المتنوعة.

مؤشر ناسداك صاحب التكنولوجيا الثقيلة في سوق هابطة، بعد أن انخفض بنسبة 28٪ هذا العام. لكن المقياس الأوسع لوول ستريت، S&P 500 ، لم يغلق في منطقة هابطة حتى الآن. إنه قريب - انخفض المؤشر بنسبة 18٪ من أعلى مستوى له في أوائل يناير.

يمكن أن تكون الأسواق الهابطة مؤلمة، لكنها لا تدوم إلى الأبد. يقول المستشارون الماليون إن المفتاح هو عدم الذعر.

إذا أين نحن الآن؟

- التضخم؟ موجود

- السوق الهابطة؟ ليس بعد، لكن الأمر قريب.

- الركود؟ ربما، لكن الرأي السائد هو أن أي انكماش كبير في الاقتصاد لن يحدث حتى العام المقبل، إذا حصل، بفضل سوق العمل القوي.

النقطة الأخيرة مهمة. فقد أظهر استطلاع للرأي أجرته كوينيبياك في مايو أن 85٪ من الأمريكيين يعتقدون أن الركود محتمل في العام المقبل.

يمكن أن تصبح الكآبة شيئًا من نبوءة تتحقق من تلقاء نفسها: عندما لا يثق الناس في قوة الاقتصاد، فإنهم يميلون إلى كبح جماح الإنفاق - إلى حد بعيد المحرك الأكبر للاقتصاد الأمريكي. عندما ينهار الإنفاق، ينتهي بنا الأمر في ركود. ثم تدور العناوين الرئيسية حول مدى ضعف الاقتصاد، الأمر الذي يجعلنا نشعر بثقة أقل في أن الأمور ستتغير، وأن القلق الجماعي قد يكون من الصعب زعزعته.