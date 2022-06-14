كوكاكولا تقدم مشروبًا جديدًا يجمع بين "الكولا" وويسكي "جاك دانيلز"

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلنت شركتا "كوكاكولا" و"براون فورمان" عن خططهما لإنتاج مشروب مشترك عبارة عن مزيج بين الكولا وويسكي "جاك دانيلز"، وسيكون متاحًا أيضًا في خيار خالٍ من السكر، ومن المقرر أن يبدأ توزيعه في المكسيك في وقت لاحق من العام الجاري قبل أن يتوسع عالميًا.

وقالت الشركتان، في بيان صحفي، إن المزيج يجمع "اثنتين من العلامات التجارية الأكثر شهرة وقيمة في العالم"، وسيتضمن إشارة واضحة إلى أن المشروب مخصص لمن هم في سن قانونية. وسيحتوي غالبا على 5٪ كحول، لكن ذلك قد يختلف وفقًا لكل دولة.

وقال لاوسن وايتنغ المدير التنفيذي لشركة "براون فورمان" إن الشراكة "تجمع بين رمزين أمريكيين كلاسيكيين لتقديم تجربة تذوق للمستهلكين يحبونها بطريقة متسقة ومريحة ومحمولة". وأضاف أن المشروب الجديد سوف "يزيد تسارع توسع وتنمية أعمالنا حول العالم".

وأوضح متحدث باسم "براون فورمان" لشبكة CNN أنه تم اختيار المكسيك كسوق إطلاق لأن كلا العلامتين التجاريتين "تحظى بشعبية هناك ولديها سوق متطور جاهز للشرب جيدًا". ومن المقرر إطلاق المشروب الجديد في الولايات المتحدة في عام 2023.