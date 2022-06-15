مع انهيار العملة المشفرة.. كم بلغت قيمتها حتى الآن؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)– واصلت قيمة البيتكوين وأبرز العملات المشفرة الأخرى بالانخفاض يوم الثلاثاء مع إنقاذ المستثمرين من الأصول الخطرة تحسبا لارتفاعات حادة في أسعار الفائدة لمعالجة التضخم.

تعرض سوق العملات المشفرة لهجوم شديد في الأشهر الأخيرة بعد أن ازدهرت وارتفعت قيمتها خلال جائحة فيروس كورونا إلى انهيار. مع قيام البنوك المركزية الكبرى في العالم برفع أسعار الفائدة لترويض التضخم المتصاعد، سارع المتداولون إلى التخلص من الاستثمارات ذات المخاطر العالية، بما في ذلك أصولهم المشفرة المتقلبة.

وتراجعت البيتكوينBitcoin ، العملة المشفرة الأكثر قيمة في العالم، بنسبة 8.32٪ خلال الـ 24 ساعة الماضية، منخفضة إلى أقل من 23 ألف دولار. وفقدت حوالي 33.79% من قيمة العملة خلال أسبوع. ووصل سعرها اليوم لـ 20,140 دولارا أي أقل من أعلى مستوى لها على الإطلاق في نوفمبر من العام الماضي والذي كان نحو 67 %، عندما تم تداولها بحوالي 69 ألف دولار، أي 70.20 ٪ أقل من أعلى مستوى لها على الإطلاق حسب بيانات موقعCoinbase.

وحتى الآن انخفضت سعر عملة إيثريوم Ethereum، ثاني أكثر العملات الرقمية قيمة، بنسبة 43.20٪ في الأيام السبعة الماضية. وفي الساعة الماضية فقط، ارتفع السعر بنسبة 4.04٪. السعر الحالي هو 1،063دولارًا.

إليكم الإنفوغرافيك أعلاه أسعار العملات المشفرة المختارة بعد انخفاض قيمتها، ونسبة انخفاضها خلال اسبوع.