دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- من المتوقع أن تصبح الإمارات أكبر دولة بجذب الأثرياء المستثمرين والمليارديرات خلال عام 2022 من خلال صافي التدفقات من أصحاب الملايين في العالم الذين ينتقلون إلى الدولة بأرقام قياسية. وفقًا لأحدث تقريرHenley Global Citizens، الذي يتتبع الثروة الخاصة واتجاهات هجرة الأغنياء والاستثمار في جميع أنحاء العالم.

وقد أصبحت الإمارات محط اهتمام شديد بين المستثمرين الأثرياء، فمن المتوقع أن تجذب أعلى تدفق صافٍ للأثرياء على مستوى العالم في عام 2022 بزيادة 4000 شخص (الذين يمتلكون مليون دولار فأكثر) وهي زيادة هائلة قدرها 208٪ مقابل صافي التدفق لعام 2019 البالغ 1300 وهي واحد من أكبرها على الإطلاق.

وأظهر التقرير أن الدول العشر الأولى التي تجذب أصحاب الملايين في عام 2022 ستكون الإمارات وأستراليا وسنغافورة وإسرائيل وسويسرا والولايات المتحدة والبرتغال واليونان وكندا ونيوزيلندا. ومن المتوقع أيضًا أن تنتقل أعداد كبيرة من أصحاب الملايين إلى مالطا وموريشيوس وموناكو.

وعلى الجانب الآخر، فإن الدول العشر التي يُتوقع فيها هجرة أصحاب الملايين من الدول بتدفقات صافية للأثرياء هي روسيا والصين والهند وهونغ كونغ وأوكرانيا والبرازيل وبريطانيا والمكسيك والسعودية وإندونيسيا.

فكما هو متوقع، عانت روسيا من أكبر هجرة لأصحاب الملايين على مدار الأشهر الستة الماضية، مع توقعات بتدفقات صافية إلى الخارج تصل إلى 15000 بحلول نهاية عام 2022 - وهو ما يمثل 15٪ من سكانها من الأثرياء. وأدى الغزو الروسي بدوره إلى ارتفاع حاد في أعداد الأثرياء الخارجين من أوكرانيا، والتي من المتوقع أن تتكبد أكبر خسارة صافية في تاريخ البلاد.

إليكم الإنفوغرافيك أعلاه للدول الأكثر والأقل جذبا للمليونيرات والمستثمرين الأثرياء لعام 2022