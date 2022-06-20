شركتا IMI وCNNIC توقعان اتفاقية لإطلاق "CNN الاقتصادية" باللغة العربية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وقعت "الشركة العالمية للاستثمارات الإعلامية (IMI) الإماراتية وCNN للعمليات التجارية العالمية (CNNIC)، اتفاقية شراكة يتم بموجبها إطلاق منصة "CNN الاقتصادية"، على أن تبدأ المنصة الجديدة أعمالها في الربع الأخير من عام 2022، بحسب بيان صادر عن IMI.

وأفاد البيان بأن منصة "CNN الاقتصادية"، التي ستقوم بتطويرها وإدارتها شركة IMI بالشراكة مع CNN، ستوفر محتوىً اقتصادياً باللغة العربية يقدم للجمهور أحدث المعلومات والتحليلات المتعلقة بالاقتصاد والأعمال. وسيركز المحتوى على الأخبار الاقتصادية العالمية والإقليمية والتحليلات والتقارير عن الأعمال وأخبار الشركات والمؤسسات والصناعة والتكنولوجيا والأسواق، بحسب بيان

وقال نارت بوران، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية للاستثمارات الإعلامية، إن "هناك ما يزيد عن 430 مليون ناطق بالعربية في العالم، ولكن عدد المنصات باللغة العربية المتخصصة بالأخبار الاقتصادية ذات المستوى الرفيع قليل جدًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

وأضاف: "نظرًا لأهمية أخبار الاقتصاد في تفسير وتحليل الحقائق الاقتصادية وكيفية تأثيرها على الاقتصاد العالمي، فقد كان من الضروري إنشاء مصدر متخصص موثوق ورفيع المستوى للأخبار الاقتصادية موجه لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والناطقين باللغة العربية".

وقال فيل نيلسون، الرئيس التنفيذي للعمليات في CNNIC، إنه "لدى CNN تاريخ طويل من العمل مع شركاء حول العالم لاستقطاب جمهور أوسع إلى النموذج الفريد للأخبار والمعلومات الذي تمثله CNN".

وأضاف: "سيشكل إطلاق منصة CNN الاقتصادية تطورا بارزا مكملا لما تقدمه منصة (CNN بالعربية) حاليًا، مما يعزز حضورنا الرقمي في أوساط جمهور إحدى أكثر اللغات انتشارا في العالم". وتابع بالقول: "إننا نتطلع قدما إلى العمل مع شركة IMI حتى يبصر هذا المشروع النور".

وتسعى منصة "CNN الاقتصادية" لأن تصبح المصدر الموثوق الأكثر شمولا لأخبار الاقتصاد والمال والأعمال باللغة العربية في العالم. وستنضم إلى شبكة من 10 شركاء للعلامة التجارية CNN تعمل حاليا بموجب اتفاقية ترخيص بدول متعددة حول العالم منها البرازيل واليابان والبرتغال والفلبين وتركيا.