دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – كشف رئيس مجلس الأعمال السعودي-المصري، بندر العامري، الثلاثاء، عدد الاتفاقيات التي سيوقعها البلدان على هامش زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة، والتي بدأت مساء الإثنين.

وقال العامري في حوار قصير مع قناة "الإخبارية" الرسمية السعودية إن عدد الاتفاقيات التي سيتوقعها البلدان يبلغ 14.

وأشار المسؤول السعودي إلى أن قيمة الاستثمارات السعودية في مصر تبلغ 35 مليار دولار، في حين أن الاستثمارات المستقبلية سترتفع بمقدار 5 مليارات دولار.

وشدد العامري على أن الاتفاقيات الثنائية ستساهم في تنمية الاقتصاد، إذ يرتكز بعضها على قطاع الطاقة بشكل رئيسي.

وتشهد أسواق الطاقة حول العالم اضطرابات نتجية عوامل تفشي فيروس كورونا والغزو الروسي لأوكرانيا والذي تسبب بتفاقم الأزمة.

يذكر أن ولي العهد السعودي كان قد وصل إلى مطار القاهرة الدول]، حيث كان باستقباله الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.