ماذا تفعل عندما يتركك سؤال أثناء مقابلة عمل في حيرة من أمرك؟

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- يحدث أحيانًا أن تكون في منتصف مقابلة عمل، ويُطرح عليك سؤال ليس لديك أي فكرة عن الإجابة عليه.

فحتى لو كنت قد أعددت نفسك لساعات، يمكن أن يظهر سؤال فجأة ويتركك في حيرة من أمرك.

لكنك لا تريد أن تدع أحدهم يخرج مقابلتك بأكملها عن مسارها. إليك كيفية التعامل مع الأسئلة الصعبة:

ليس لديك الخبرة التي يسألون عنها:

عند التحضير لمقابلة، يجب أن يكون لديك عدد قليل من القصص من وظائفك السابقة التي تسلط الضوء على أجزاء مختلفة من حياتك المهنية، وقيمتك وخبراتك.

سيرغب الأشخاص الذين يجرون المقابلة معك في معرفة كيفية تعاملك مع المواقف الصعبة أو المشكلات في أدوارك السابقة. ولكن إذا لم تكن لديك هذه الخبرة المحددة التي يسألون عنها، فقد يؤدي ذلك إلى استبعادك.

هنا يأتي دور تلك القصص التي أعددتها. تقترح ليا غارفين، مؤلفة كتاب "Unstuck" ، قول شيء مثل: "لم يكن لدي هذا الموقف بالضبط، ولكن في تجربة مماثلة حيث واجهت مشكلة XYZ ، هذا ما فعلته.. أو هذا يذكرني بموقف ذي صلة حيث لم يكن لدينا قيود على الموارد، ولكن كان لدينا قيود على الميزانية وهذا ما فعلته."

هناك طريقة أخرى للتعامل مع السؤال عندما لا يكون لديك أي خبرة ذات صلة مباشرة وهي شرح كيفية التعامل معه.

اقترحت سارة سكيربول، نائب رئيس الاتصالات في CareerBuilder قول شيء ما على غرار: "لم أمتلك خبرة في هذا الموقف؛ ومع ذلك، بظل السنوات الثلاث التي قضيتها في منصبي، يمكنني أن أخبرك أنه إذا كنت سأختبر ذلك يومًا ما، فهذه هي الطريقة التي سأتعامل بها مع الأمر ."

ليس لديك فكرة عن عدد البالونات التي يمكن وضعها في الغرفة:

يطرح المحاورون أحيانًا أسئلة قد تكون خارج الصندوق. لكن في كثير من الأحيان، يولي القائم بإجراء المقابلة مزيدًا من الاهتمام لنهجك في حل المشكلة.

إذا طُلب منك على سبيل المثال اختبار ذهني رياضي مثل عدد البالونات التي بحاجة لها لتملأ الغرفة، فعلى الارجح أن القائم بإجراء المقابلة لا يتطلع لمعرفة ما إذا كنت قد توصلت إلى الرقم الصحيح بالضبط.

قالت ماريان روجيرو، مؤسسة ورئيسة Optima Careers : تحب الشركات الاستشارية طرح هذه الأنواع من الأسئلة لاختبار مدى منطقيتك وكيفية التعامل مع شيء جديد تمامًا وبعيد عن خبرتك.

تنصح روجيرو بالتفكير بذلك بصوت عالٍ: قدّر أبعاد الغرفة، المساحة المراد ملؤها ومتوسط حجم البالون. وقالت: "لا توجد إجابة صحيحة. استمتع بها واعمل على حلها، على الأرجح ليس لديهم أي فكرة عن ماهية الإجابة."

إذا لم تستطع أن تجد إجابة على السؤال:

لا بأس أن تأخذ دقيقة وتفكر قبل الإجابة على سؤال. قالت روجيرو إنه يمكنك أن تقول: "هذا سؤال رائع، دعني أفكر في ذلك لثانية"، انظر لأعلى وحولك واجمع أفكارك.

يمكنك أيضًا شراء بعض الوقت بتكرار السؤال. قالت سكيربول إنك بذلك تتأكد من أنك فهمت الأمر بشكل صحيح ويمكنك التفكير في إجابتك. لكن إذا كنت تقول الكثير من الكلمات دون الإجابة على السؤال فعليًا، سوف تخسر في النهاية.

إذا لم تتمكن حقًا من التوصل إلى أي شيء، فقد اقترحت غارفين إعادة النظر بذلك في نهاية المقابلة: "إذا لم تتمكن من الإجابة على السؤال، فحاول قول لا شيء يتبادر إلى الذهن بخصوص ذلك، أود العودة إليه ".

يُطلب منك مشاركة شيء سلبي عن نفسك:

يحاول القائمون على المقابلات أحيانًا طرح أسئلة قد تكون مزعجة أو تشكل تحديًا من خلال الاستفسار عن شيء عانيت منه: أكبر نقطة ضعف لديك، أو تحدٍ تجد صعوبة في التغلب عليه، أو كيف تعاملت مع زميل وجدت صعوبة في التعايش معه.

قالت غارفين: "أحب أن أتعامل مع هذا السؤال باعتباره فرصة لمشاركة قصة تحول ناجحة".

عند مشاركة قصة، شدد على ما تعلمته من الموقف. على سبيل المثال، قالت غارفين إن أحد الأمثلة يمكن أن يكون عن مشروع يتأخر لأنك لم تقم بإخطار أصحاب المصلحة الضروريين. يمكنك القول: "لقد قمت منذ ذلك الحين بتطوير طريقة XYZ لمنع حدوث ذلك في المرة القادمة."

لقد توصلت إلى إجابة أفضل في طريقك إلى المنزل:

سوف تأتي بإجابات أفضل بعد مغادرتك، ولكن إذا ارتكبت خطأً أو لم تكن قادرًا على الإجابة على سؤال، دع بريدك الإلكتروني الذي سترسله بعد المقابلة يقوم بواجب مزدوج.

يجب أن تعبر رسالة البريد الإلكتروني التي ترسل الشكر بعد المقابلة عن امتنانك لوقت الشخص، ولكن يمكن أن تتضمن أيضًا متابعات لسؤال قد ترغب في طرحه أو توضيح المزيد حول أمر ما سُئلت عنه.