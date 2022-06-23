وزير ألماني يعلن "مستوى إنذار": من الآن هناك نقص بمعروض الغاز بالبلاد

بوتين يجبر الغرب على الدفع بالروبل مقابل الغاز.. ما تداعيات ذلك؟

برلين، ألمانيا (CNN)-- أعلن روبرت هابيك وزير الاقتصاد ونائب المستشار الألماني، الخميس أن بلاده قامت بتفعيل المرحلة الثانية من خطتها الطارئة المكونة من ثلاث مراحل لإمدادات الغاز الطبيعي.

وقال الوزير الألماني للصحفيين في مؤتمر صحفي في برلين بأن بلاده تعاني من نقص الغاز من الآن فصاعدا في ألمانيا، داعيا مواطني بلاده إلى تقليل استخدامهم للوقود كجزء من الجهود الوطنية للتعامل مع الوضع.

واضاف الوزير أن قرار الحكومة برفع المستوى إلى "القلق" يأتي بعد التخفيضات التي طرأت على عمليات التسليم الروسية منذ 14 يونيو واستمرار ارتفاع أسعار الغاز في السوق، موضحا أم المرحلة الثالثة والتي تعتبر الأعلى بالمستوى هي مرحلة "الطوارئ".

ويذكر أن ألمانيا تعتمد بشكل كبير على الغاز الروسي لتزويد منازلها وصناعاتها الثقيلة بالطاقة، لكنها تمكنت من تقليص حصة موسكو من وارداتها إلى 35٪ من 55٪ قبل بدء الحرب في أوكرانيا.