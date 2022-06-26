دول بجزر جنوب المحيط الهادئ في مركز تنافس جيوسياسي.. ما هي ولماذا تهتم الصين والغرب بها؟

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الأحد، عن برنامج بنية تحتية عالمي جديد في قمة مجموعة السبع المنعقدة في ألمانيا، لإعادة تنشيط جهود إدارته للتنافس مع مبادرة الحزام والطريق الصينية الضخمة لبناء الطرق والسكك الحديدية والموانئ في العالم النامي.

قال بايدن: "اليوم أطلقنا رسميًا شراكة للبنية التحتية العالمية والاستثمار. لدينا بشكل جماعي عشرات المشاريع قيد التنفيذ بالفعل في جميع أنحاء العالم".

واستعرض بايدن بعض المشاريع التي تجري بالفعل في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك تصنيع اللقاحات في السنغال وكابل اتصالات بحري يربط سنغافورة بفرنسا عبر مصر والقرن الأفريقي.

وأضاف بايدن: "نحن نقدم خيارات أفضل للبلدان وللناس في جميع أنحاء العالم للاستثمار في البنية التحتية الحيوية التي تعمل على تحسين حياتهم – حياتنا جميعًا - وتحقيق مكاسب حقيقية. لجميع شعوبنا. ليس فقط جميع شعوب مجموعة السبع".

متحدثًا عن تحديات البنية التحتية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك ما يتعلق بتغير المناخ والطاقة، قال بايدن إن قادة مجموعة السبع ناقشوا الأحد كيف يمكن لاستثماراتهم أن توفر "استجابة مؤقتة لاستخدام روسيا للطاقة كسلاح".

وتابع: "المناخ والطاقة. نحن نرى مدى أهمية هذا كل يوم. يشعر العالم بأسره بتأثير الحرب الروسية الوحشية على أوكرانيا وأسواق الطاقة لدينا. نحن بحاجة إلى جهود عالمية للاستثمار في مشاريع الطاقة النظيفة التحويلية لضمان أن البنية التحتية الحيوية قادرة على الصمود في وجه تغير المناخ".