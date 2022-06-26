بايدن يعلن رسميا أن أمريكا ومجموعة الـ7 ستحظر استيراد ذهب روسيا

اقتصاد
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نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، رسمياً الأحد أن الولايات المتحدة ودول مجموعة السبع ستحظر استيراد الذهب الروسي الذي يعتبر ثاني أكبر صادرات البلاد بعد الطاقة.

وقال بايدن بتغريدة على صفحته الرسمية بتويتر: "فرضت الولايات المتحدة تكاليف غير مسبوقة على بوتين لحرمانه من الإيرادات التي يحتاجها لتمويل حربه ضد أوكرانيا.. معًا، ستعلن مجموعة السبع أننا سنحظر استيراد الذهب الروسي، وهو تصدير رئيسي يدر عشرات المليارات من الدولارات لروسيا".

وفي مكالمة مع صحفيين، قال مسؤول بالإدارة الأمريكية إن الخطوات التي يتم اتخاذها حول الذهب هي "مثال مهم للغاية" للخطوات التي يمكن أن تتخذها مجموعة السبع لعزل روسيا عن الاقتصاد العالمي.

وأضاف المسؤول: "هذه صادرات رئيسية، ومصدر رئيسي للإيرادات، وبديل رئيسي لروسيا، من حيث قدرتها على التعامل في النظام المالي العالمي، واتخاذ هذه الخطوة يقطع تلك القدرة".

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