بايدن يعلن رسميا أن أمريكا ومجموعة الـ7 ستحظر استيراد ذهب روسيا

مرشح لمزيد من المكاسب.. الذهب عند أعلى مستوى في 8 أشهر

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، رسمياً الأحد أن الولايات المتحدة ودول مجموعة السبع ستحظر استيراد الذهب الروسي الذي يعتبر ثاني أكبر صادرات البلاد بعد الطاقة.

The United States has imposed unprecedented costs on Putin to deny him the revenue he needs to fund his war against Ukraine. Together, the G7 will announce that we will ban the import of Russian gold, a major export that rakes in tens of billions of dollars for Russia.

وقال بايدن بتغريدة على صفحته الرسمية بتويتر: "فرضت الولايات المتحدة تكاليف غير مسبوقة على بوتين لحرمانه من الإيرادات التي يحتاجها لتمويل حربه ضد أوكرانيا.. معًا، ستعلن مجموعة السبع أننا سنحظر استيراد الذهب الروسي، وهو تصدير رئيسي يدر عشرات المليارات من الدولارات لروسيا".

وفي مكالمة مع صحفيين، قال مسؤول بالإدارة الأمريكية إن الخطوات التي يتم اتخاذها حول الذهب هي "مثال مهم للغاية" للخطوات التي يمكن أن تتخذها مجموعة السبع لعزل روسيا عن الاقتصاد العالمي.

وأضاف المسؤول: "هذه صادرات رئيسية، ومصدر رئيسي للإيرادات، وبديل رئيسي لروسيا، من حيث قدرتها على التعامل في النظام المالي العالمي، واتخاذ هذه الخطوة يقطع تلك القدرة".