ارتفاع صادرات السعودية غير البترولية في إبريل 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ارتفعت صادرات السلع في إبريل/ نيسان 2022 بنسبة 98% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. وبلغت قيمتها 137.1 مليار ريال سعودي (قرابة 37 مليار دولار)، نتيجة لارتفاع الصادرات البترولية بمقدار 60.5 مليار ريال سعودي (16 مليار دولار)، أي بنسبة 123%.

في حين سجلت صادرات السعودية غير البترولية (شاملة إعادة التصدير) ارتفاعًا بنسبة 36.6% عن أبريل/ نيسان 2021، حيث بلغت 27.4 مليار ريال (7 مليار دولار) مقابل 20 مليار ريال (5 مليار دولار)، فيما انخفضت قيمة الصادرات غير البترولية بمقدار 1.5 مليار ريال (400 مليون دولار)، وبنسبة 5.4% بالمقارنة مع مارس/ آذار 2022.

تعد منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها من أهم سلع الصادرات غير البترولية، حيث شكلت 36.6 %من إجمالي الصادرات غير البترولية، وارتفعت بنسبة %67.5 أي بمقدار4 مليار ريال (مليار دولار)، بعدها اللدائن والمطاط ومصنوعاتها (27.8% من إجمالي الصادرات غير البترولية) فقد ارتفعت بنسبة 15.9% بمقدار 1 مليار ريال سعودي عن إبريل 2021.

ومن أهم السلع المستوردة الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها، التي تشكل 18.9% من إجمالي الواردات.

في إبريل/ نيسان 2022، بلغت قيمة صادرات السعودية إلى الصين 23.4 مليار ريال (6 مليار دولار)، مما يجعلها الوجهة الرئيسة للصادرات، تليها الهند بقيمة 14.5 (حوالي 4 مليارات دولار) وكوريا الجنوبية بـ 12 مليار ريال سعودي (ما يزيد عن 3 مليارات دولار).

أما الدولة التي تحتل المرتبة الأولى لواردات السعودية فهي الصين أيضًا بـ 11 مليار ريال (حوالي 3 مليارات دولار)، تليها أمريكا بقيمة 5.4 مليار (حوالي 1.5 مليار دولار) وبعدها الهند بقيمة 3.8 مليار ريال سعودي (مليار دولار).

إليكم الإنفوغرافيك أعلاه لإجمالي الصادرات والمستوردات السعودية في أبريل/ نيسان 2022 .