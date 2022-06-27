بعد حظر G7 استيراد ذهب روسيا.. إليكم وزن موسكو بسوق الذهب العالمي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)– تعتبر روسيا ثاني أكبر دولة في إنتاج الذهب حول العالم، ويعتبر الذهب ثاني أكبر صادرات البلاد بعد الطاقة. وبعد إعلان الرئيس جو بايدن رسمياً يوم الأحد أن أمريكا ودول مجموعة السبع ستحظر استيراد الذهب الروسي، إليكم أكبر 10 دول منتجة للذهب في العالم.

يعد تعدين الذهب عملاً تجاريًا عالميًا له عمليات في كل قارة حول العالم، باستثناء القارة القطبية الجنوبية، ويتم استخراج الذهب من مناجم ذات أنواع وأحجام متفاوتة على نطاق واسع.

الدولة الأولى في إنتاج الذهب هي الصين بمقدار 332طن في عام 2021، وشكلت الصين حوالي 9٪ من إجمالي الإنتاج العالمي وفقا لمجلس الذهب العالمي. روسيا في المركز الثاني كأكبر دولة منتجة للذهب في العالم بمقدار وصل لـ 330.9 طن من الذهب في 2021.

وقال بايدن بتغريدة على صفحته الرسمية بتويتر: "فرضت الولايات المتحدة تكاليف غير مسبوقة على بوتين لحرمانه من الإيرادات التي يحتاجها لتمويل حربه ضد أوكرانيا.. معًا، ستعلن مجموعة السبع أننا سنحظر استيراد الذهب الروسي، وهو تصدير رئيسي يدر عشرات المليارات من الدولارات لروسيا".

وقال مسؤول بالإدارة الأمريكية "هذه صادرات رئيسية، ومصدر رئيسي للإيرادات، وبديل رئيسي لروسيا، من حيث قدرتها على التعامل في النظام المالي العالمي، واتخاذ هذه الخطوة يقطع تلك القدرة".

أما في المركز الثالث، أستراليا بحجم وصل لـ 315.1 طن من الذهب في 2021. تلتها كندا بـ 192.9 طن. بعدها أمريكا في المركز الخامس بمقدار 186.8 طن.

إليكم الإنفوغرافيك أعلاه لأكبر 10 دول منتجة للذهب في العالم.