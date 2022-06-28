الإمارات: ملتزمون بسقف الإنتاج المرجعي في اتفاقية أوبك بلس

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي سهيل المزروعي، يوم الاثنين، إن إنتاج بلاده الحالي قريب من سقف الإنتاج المرجعي لدولة الإمارات في اتفاقية أوبك بلس وهو 3.168 مليون برميل يوميا.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" عن المزروعي قوله: "التزامنا قائم بهذا السقف إلى نهاية الاتفاقية"، وذكرت الوكالة أن التصريح جاء تعليقا على ما يتم تداوله مؤخرا عن مستوى إنتاج دولة الإمارات.

يذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان قد قال، في وقت سابق يوم الاثنين، لنظيره الأمريكي جو بايدن، على هامش قمة مجموعة الدول السبع الكبرى، إن الإمارات والسعودية يمكنهما بالكاد زيادة إنتاج النفط، فيما يعمل قادة مجموعة السبع على إبعاد العالم عن الطاقة الروسية.

وقال ماكرون، بحسب مقطع فيديو، إن رئيس دولة الإمارات العربية الشيخ محمد بن زايد أبلغه أن السعودية والإمارات، يمكنها بالكاد زيادة إنتاج الخام.

وأضاف الرئيس الفرنسي أن الشيخ محمد بن زايد ذكر، في اتصال هاتفي قام به ماكرون، إن الإمارات"عند الطاقة الإنتاجية القصوى، وأن السعوديين يمكنهم زيادة الإنتاج بمقدار 150 ألف برميل يوميا ربما أكثر قليلا لكنهم ليس لديهم قدرات ضخمة قبل مرور 6 أشهر"، وقال ماكرون لبايدن إنه يريد أيضًا مناقشة مسألة النفط الروسي معه، وخاصة موقف الهند.

ومن المتوقع أن يزور بايدن المملكة العربية السعودية الشهر المقبل لمناقشة زيادة إنتاج النفط حيث يتطلع الغرب إلى خفض أسعار الطاقة التي ارتفعت وسط الغزو الروسي لأوكرانيا.