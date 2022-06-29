هذا القارب "الطائر" قد يجعلك تصل إلى عملك في نصف الوقت المعتاد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثار أحدث جيل جديد من القوارب الكهربائية في ستوكهولم ضجة واسعة. فسكان العاصمة السويدية، وهي عبارة عن أرخبيل يتألف من 14 جزيرة متصلة بواسطة 57 جسرًا، لديهم تاريخ طويل في استخدام المراكب المائية. مع أسطول يقدر بنحو 756 ألف قارب ترفيهي، يعد قطاع القوارب الترفيهية في السويد واحدًا من أكبر القطاعات في العالم بالنسبة لعدد الأفراد.

لكن، يأتي ذلك مع تكلفة بيئية كبيرة. تدمر الموجات من القوارب سريعة الحركة قاع البحر، وتزعج ضوضاء المحرك الحياة البرية، كما أن القوارب الترفيهية تمثل أكثر من 25٪ من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في السويد من الشحن في عام 2020.

لكن إحدى الشركات السويدية الناشئة تقول إن قواربها التي تعمل بالبطاريات يمكن أن تخفض الانبعاثات مع تقليل أوقات الرحلات.

قامت Candela بتصميم قوارب كهربائية بالكامل يمكنها التحليق وخالية من الكربون. تقول الشركة إنها باعت أكثر من 100 من طراز C-8، وهو قارب ترفيهي بطول 28 قدمًا، في غضون ستة أشهر من إطلاقه في أغسطس/ آب 2021. ومن المتوقع أن تصل قوارب الركاب - التي تم كشف النقاب عنها في 22 يونيو/ حزيران - إلى المياه العام المقبل.

يقول غوستاف هاسيلسكوغ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركةCandela ، إنه استوحى الإلهام من شركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا.

تتحدى الجاذبية

كان هاسيلسكوغ من عشاق القوارب لسنوات عديدة. قبل أن يطلق Candela في عام 2014، كان يمتلك زورقًا سريعًا تقليديًا، يقول إنه يستهلك وقودًا أكثر من سيارتنا بـ 15 مرة.

في مهمة لبناء قارب أكثر إخضرارًا، تحول هاسيلسكوغ إلى تقنية عمرها قرن من الزمان.

تحتوي القوارب المائية القادرة على الطيران على هياكل شبيهة بالأجنحة متصلة بالجانب السفلي من الهيكل. مع زيادة سرعة السفن، ترفعها هذه "الأجنحة" عن الماء، مما يقلل الاحتكاك ويمكّنها من التحرك بشكل أسرع وزيادة كفاءة البطارية، كما يقول هاسيلسكوغ. وأضاف أنها مصنوعة من ألياف الكربون، خفيفة الوزن للغاية - وذلك أمر ضروري لجعل القارب "يطير" فوق الماء.

مشكلة أكبر بكثير

لن تؤدي إزالة الكربون من القوارب الترفيهية إلى حل مشكلة انبعاثات النقل البحري. على الصعيد العالمي، يولد الشحن حوالي مليار طن متري من ثاني أكسيد الكربون كل عام، وفقًا للمفوضية الأوروبية.

تقول إليز جورجيف، الباحثة في المجلس الدولي للنقل النظيف: "أكبر ثلاثة منتجين (للانبعاثات) سيكونون سفن الحاويات، البضائع السائبة ثم الناقلات. وعادة ما تكون الطائرات الشخصية الأصغر".

تقول جورجيف إن استخدام الكهرباء ليس خيارًا للسفن الكبيرة بسبب وزن البطارية والمدى، لكن الشحن يمكن أن يتخذ "عدة طرق" لإزالة الكربون، بما في ذلك استخدام الوقود منخفض الكربون، أو الهيدروجين أو الأمونيا المنتجين بشكل مستدام، أو التقنيات المساعدة مثل طاقة الرياح.

وتقول إن قوارب الركاب الصغيرة التي تسير على مسارات قصيرة وثابتة "مرشحة محتملة لاستخدام الكهرباء".

لهذا السبب تتوسع Candela الآن في السفن التجارية. تقوم الشركة بتطوير سيارات الأجرة المائية والقوارب الطائرة التي يمكنها حمل ما بين ستة إلى 30 راكبًا.

مشروعها الأول عبارة عن قارب يتسع لـ 30 مقعدًا، الذي سيتم تجربته العام المقبل على مسار الركاب في ستوكهولم.

ستوكهولم وخارجها

حتى الآن، تقول Candela إنها جمعت 32 مليون يورو (34.3 مليون دولار) في جولتي تمويل، بما في ذلك 24 مليون يورو (25 مليون دولار) من شركة رأس المال الاستثماري EQT Ventures العام الماضي.

ومع ذلك، فإن التحول إلى الأخضر لا يأتي بثمن بخس. يُباع القارب الترفيهي C-8 بأكثر من 300 ألف يورو (320 ألف دولار)، وهو سعر مماثل لقوارب الترفيه الكهربائية الأخرى في سوق الرفاهية. ومع ذلك، يتم خفض التكاليف التشغيلية بنسبة تصل إلى 90٪ مقارنة بزوارق محركات الاحتراق. التحدي الكبير التالي لـ Candela هو زيادة الإنتاج لتلبية الطلب.