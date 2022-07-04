دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وجه رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الإثنين، برفع ميزانية دعم ذوي الدخل المحدود من 14 مليار درهم إلى 28 مليار درهم، وفق ما نقلته وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).

وقالت الوكالة عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر: "رئيس الدولة يوجه بإعادة هيكلة برنامج دعم ذوي الدخل المحدود ورفع الميزانية من 14 مليار درهم إلى 28 مليار درهم".

وشملت الخطوة 3 برامج رئيسية ضمن خطة رئيس الدولة للدعم الاجتماعي وهي: مخصصات جديدة وزيادة علاوات، وعلاوات بدل تضخم، وفقا لوام.

وعلى صعيد المخصصات الجديدة، فقد تقرر منح مخصص سكن بقيمة تصل إلى 2500 درهم شهريا، ومخصص التعليم الجامعي بقيمة 3200 شهريا للطلاب المتفوقين ومخصص المتعطل الباحث عن العمل بقيمة 5000 درهم على مدار 6 أشهر ومخصص من لا يعمل ممن يتجاوز عمره الـ45 عاما بقيمة تصل إلى 5000 درهم شهريا.

أما زيادة العلاوات فشملت زيادة علاوة رب الأسرة مع سنوات الخبرة لتصل إلى 13 ألف درهم، وزيادة علاوة الزوجة لتصل إلى 3500 درهم شهريا ،وزيادة علاوة الأبناء لتصل إلى 2400 درهم للابن الأول، و1600 درهم للابن الثاني والثالث، و800 درهم للابن الرابع فأكثر، وفقا لوام.

وبشأن علاوات بدل التضخم فقد شملت علاوة الوقود وهي عبارة عن دعم شهري بقيمة 85% من زيادة سعر الوقود عن 2.1 درهم لليتر، وعلاوة الكهرباء والماء وهي دعم شهري للكهرباء بقيمة 50% لاستهلاك أقل من 4000 كيلو وات، ودعم شهري للمياه بقيمة 50% لاستهلاك أقل من 26 ألف غالون شهريا، وعلاوة المواد الغذائية التي تعادل 75% من قيمة التضخم في أسعار المواد الغذائية.