انخفاض معدل البطالة في السعودية في الربع الأول لعام 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- انخفض معدل البطالة للسعوديين بنسبة 0.9% مقارنة الربع الرابع من عام 2021 ليصل إلى 10.1% للربع الأول من عام 2022 بناءً على تقديرات مسح القوى العاملة الذي أجرته الهيئة العامة للإحصاء السعودية.

وانخفض معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديين بمقدار 4.1 نقطة مئوية ليصل إلى 50.1% كما انخفض معدل المشتغلين إلى السكان السعوديين بمقدار 0.7 نقطة مئوية مقارنة بالربع الرابع لعام 2021 ليصل إلى 1.45%.

وكذلك انخفض إجمالي معدل البطالة للسعوديين وغير السعوديين بمقدار 0.9 نقطة مئوية ليبلغ 6.0% بالمقارنة بالربع الرابع من عام 2021 ، وبانخفاض مقداره 0.5 نقطة مئوية مقارنة بالعام الماضي.

شهدت السنوات القليلة الماضية نموا كبير في نسبة مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل. قبل ثلاث سنوات كان معدل مشاركة السعوديات يبلغ 20.5% ثم ارتفع ارتفاًعا سريًعا ليصل إلى 33.6% في الربع الأول من عام 2022.

وأشار 1.93% من السعوديين العاطلين عن العمل إلى أنهم سيقبلون العمل في القطاع الخاص. كما بينت نتائج المسح أن 61.0% من السعوديات المتعطلات، و46.9% من السعوديين الذكور المتعطلين يقبلون بوقت التنقل للعمل لمدة ساعة واحدة أو أكثر.

إليكم الإنفوغرافيك أعلاه نظرة على نسب البطالة والعمالة للسعوديين والسكان غير السعوديين في الربع الأول من 2022.