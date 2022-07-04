كيف رد تيك توك لـCNN على المطالبة بإزالته من متاجر التطبيقات؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- في حين أن مقاطع الفيديو القصيرة من تيك توك مسلية، إلا أن ذلك لا يعبر عن الواقع أبدًا وشكل ظاهري فقط، كما قال مسؤول في لجنة الاتصالات الفيدرالية الذي رأى أنه يجب إزالة التطبيق من متاجر التطبيقات بسبب مشكلات أمنية.

لكن، وفي مقابلة نادرة على شبكة CNN يوم الأحد، زعم مدير تنفيذي في تيك توك بأنه لا توجد مخاوف أمنية مرتبطة بالتطبيق الناجح بشكل كبير.

يعد تطبيق الفيديوهات القصيرة الأكثر تحميلا في العالم، حيث تفوق على إنستغرام بـ 3.5 مليار عملية تحميل. يقضي المستخدمون ما لا يقل عن 46 دقيقة يوميًا على التطبيق، مما يجعله يتخطى المنافسين.

يتميز تيك توك ظاهريًا بالبهجة بالتأكيد، حيث يسمح للمستخدمين بمشاركة المحتوى بما في ذلك مقاطع الفيديوهات الخاصة بالرقص ودروس الطهي. لكن يعتقد النقاد بأن شيئًا أكثر شراً قد يتم تضمينه في هذا النموذج مدعين أن قوته تأتي من جمع البيانات والخوارزميات.

قال برايان ستيلتر، مراسل CNN، إن تيك توك مملوكة لشركة ByteDance ومقرها بكين، مما يعني أن الشركة تخضع بشكل أساسي لسيطرة الحكومة الصينية.

وعدت Bytedance بجعل البيانات الأمريكية على خوادم في الولايات المتحدة لتهدئة المخاوف. لكن تقرير Buzzfeed News الذي نُشر قبل أسبوعين كشف أنه وفقًا لملفات صوتية مسربة من الاجتماعات الداخلية، تمكن المهندسون في الصين من الوصول بشكل متكرر إلى بيانات المستخدم الأمريكي.

وقال مفوض لجنة الاتصالات الفيدرالية بريندان كار لستيلتر بأنه سأل تيك توك مباشرة عما إذا كانت بكين تصل إلى أي بيانات. وأضاف بأن الشركة قالت مرارًا وتكرارًا إن جميع بيانات المستخدم الأمريكي مخزنة في الولايات المتحدة، بدلًا من أن تكون محمية.

وقال كار: "هذه المشكلة لا تتعلق بالأمن القومي فحسب، لكنها بالنسبة لي تبدو مخالفة لشروط متجر التطبيقات على آبل"، وقد كتب خطابًا إلى غوغل وآبل يطلب منهما حذف تيك توك من متاجر التطبيقات الخاصة بهما، ومنحهما حتى 8 يوليو/تموز للرد.

أشار ستيلتر إلى أن لجنة الاتصالات الفيدرالية ليس لها سلطة قضائية على وسائل التواصل الاجتماعي. لكن كار قال إن لجنة الاتصالات الفيدرالية طورت فهما لكيفية قيام الحكومة الصينية بأخذ البيانات واختراق الاتصالات.

سأل ستيلتر عما إذا كان أي من أعضاء الحزب الشيوعي الصيني قد اطلع على بيانات مستخدمي تيك توك غير العامة. وقال بيكرمان "الجواب هو أننا لم نشارك أبدا المعلومات مع الحكومة الصينية، ولا نحن كذلك"، مضيفا أن لديهم فرقا أمنية مقرها الولايات المتحدة.

سأل ستيلتر مرة أخرى: "هل مهندسو تيكتوك، الأشخاص الذين يطورون هذه الأداة، ويبتكرونها، هل هم مدينون بالفضل للصين، وهل هذا يمثل تهديدًا للولايات المتحدة؟".

وقال بيكرمان: "لا، بالتأكيد لا. تيك توك ليست تهديدًا أمنيًا"، مضيفًا أن تيك توك مستعدة للتحلي بالشفافية والعمل مع أصحاب المصلحة.

كما ذكر تقرير Buzzfeed أن هناك مخاوف من أن الصين يمكن أن تستخدم التطبيق "للتأثير على سلوك الأمريكيين التجاري أو الثقافي أو السياسي."

ورد بيكرمان: "نعم، أنا فقط لا أرى ذلك" ، قائلاً إن مقاطع الفيديو التي يشاهدها كلها من منشئي محتوى أميركيين. وقال إن التطبيق لا يسمح بالإعلانات السياسية وهو في الأساس منصة للترفيه.