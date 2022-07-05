ترتيب الدول التي قللت اعتمادها على الطاقة الروسية منذ بدء غزو أوكرانيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)– حسب تقرير أصدره مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف، تُعد صادرات الوقود الأحفوري عاملاً رئيسياً في تعزيز الحشد العسكري الروسي والعدوان الوحشي ضد أوكرانيا. لكن العديد من الدول خفضت وارادات الطاقة الروسية وأولها أمريكا، والسويد، وليتوانيا، ومصر بنسب كبيرة.

وسلط التقرير الضوء على تغير حجم وقيمة الواردات منذ بداية الغزو الروسي، وتم تجميع مجموعة بيانات مفصلة عن خطوط الأنابيب والتجارة المنقولة بحراً من الوقود الأحفوري الروسي.

فقد حققت روسيا إيرادات بلغت 93 مليار يورو من صادرات الوقود الأحفوري (24 فبراير إلى 3 يونيو). واستورد الاتحاد الأوروبي 61٪ من هذا المبلغ، بقيمة تقرب من 57 مليار يورو في أول 100 يوم من الحرب.

وحتى 5 يوليو/تموز 2022 وصلت الدفعات من قبل الاتحاد الأوروبي فقط لأكثر من 64 مليار يورو، وتفوقت الصين على ألمانيا كأكبر مستورد للوقود الأحفوري من روسيا لتصل إلى أكثر من 17 مليار يورو. كانت واردات الصين ثابتة بشكل أساسي بينما تمكنت ألمانيا من تحقيق خفض متواضع في واردات النفط من روسيا التي وصلت لـ ١4 مليار يورو.

لكن أي الدول التي كانت الأكثر حسماً في خفض واردات الطاقة الروسية؟

من الناحية النسبية، كانت الدول الأكثر حسماً في خفض واردات الطاقة الروسية هي الولايات المتحدة بتخفيض كامل لـ -100% والسويد -99٪، وليتوانيا -77٪، ومصر رابعها بتخفيض وصل لـ 69% .

إليكم في الإنفوغرافيك أعلاه الدول الأكثر حسماً في خفض واردات الطاقة الروسية.