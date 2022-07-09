تويتر يرد على إلغاء إيلون ماسك "صفقة الـ44 مليار دولار"

(CNN) -- رد رئيس مجلس إدارة موقع تويتر بريت تايلور، يوم الجمعة، على إعلان الملياردير إيلون ماسك إلغاء صفقة شراء الموقع التي كانت تبلغ 44 مليار دولار.

وقال تايلور، عبر حسابه على تويتر، إن "مجلس إدارة تويتر ملتزم بإتمام الصفقة بالسعر والشروط المتفق عليهما، ويعتزم متابعة الإجراءات القانونية لتنفيذها"، وأضاف: "نحن واثقون من أننا سننتصر في المحكمة".

وكان ماسك أعلن، في وقت سابق الجمعة، أنه يريد إلغاء الصفقة لأن تويتر "ينتهك بنودا في الاتفاق الأصلي، الذي تم توقيعه في أبريل/ نيسان".

وكان إيلون ماسك أعرب، خلال الأسابيع الأخيرة عن مخاوفه، دون أي دليل واضح، من وجود عدد أكبر من الحسابات الوهمية والبريد العشوائي على تويتر أكثر مما صرحت به إدارة الموقع علنًا.

وتكهن المحللون بأن المخاوف قد تكون محاولة لخلق ذريعة للخروج من صفقة قد يراها الآن مبالغ فيها.

ولم يرد موقع تويتر على الفور على طلب شبكة CNN للتعليق.

وكان ماسك اتهم، في وقت سابق، الشبكة الاجتماعية بانتهاك الاتفاق من خلال عدم تقديم البيانات التي طلبها بشأن الرسائل غير المرغوب فيها والحسابات المزيفة.

وقال ماسك سابقًا إن عملية الاستحواذ "لا يمكن أن تمضي قدمًا" حتى تقدم الشركة "دليلًا" على مقياس البريد العشوائي.

وعند عقد اتفاقية شراء تويتر، جعل ماسك روبوتات البريد العشوائي على النظام الأساسي للشبكة الاجتماعية قضية مركزية.